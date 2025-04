Dal 6 maggio parte un nuovo corso per diventare volontari Croce Verde di Reggio Emilia e Albinea: già aperte le iscrizioni

Parte il 6 maggio il nuovo corso per diventare volontari della Croce Verde di Reggio Emilia e Albinea. Un’occasione importante per dimostrare sensibilità e attenzione alla comunità: è sufficiente anche una disponibilità di tempo limitata per dare un grande aiuto e garantire servizi che oggi rappresentano una colonna essenziale della sanità territoriale.

Per partecipare basta avere almeno 16 anni, e un po’ di tempo, anche poco è comunque di fondamentale importanza, per essere vicini a chi si trova in situazioni di emergenza, chi ha necessità di aiuto e sostegno. Le iscrizioni chiudono il 6 maggio alle ore 12. E non è nemmeno un problema essere facilmente impressionabili: nella Pubblica Assistenza si possono svolgere molti ruoli, tutti ugualmente importanti, non solo l’emergenza – urgenza, si può anche solo rispondere al telefono, oppure accompagnare pazienti da un ospedale a un altro, fare formazione anche nelle scuole, fare assistenza ad eventi e manifestazioni.

Spiega la Presidente della Pubblica Assistenza Croce Verde, Maria Teresa Cozza: “Scegliere di dedicare un po’ del proprio tempo, quello che si ha a disposizione anche se non è molto, significa mettersi comunque servizio degli altri in modo altruista, utilizzare le proprie capacità per aiutare le persone più vulnerabili, chiunque esse siano. I volontari contribuiscono a difendere la salute e la vita, portando avanti valori imprescindibili come la solidarietà, la generosità, la vicinanza a chi ha bisogno. E scegliere il volontariato nella Croce Verde di Reggio Emilia e Albinea significa anche compiere un percorso di crescita personale, assumendo competenze che saranno utili per tutta la vita, oltre ad avere l’opportunità di conoscere tanti nuovi amici ed entrare in un gruppo che è quasi una grande famiglia. Posso garantire che dedicarsi al volontariato in Croce Verde ripaga in misura molto maggiore di quanto viene richiesto per questo servizio: ricevere un sorriso, una parola di ringraziamento da parte di chi si aiuta, è una ricompensa enorme”.

Iscriversi al corso per entrare nella famiglia di Croce Verde Reggio Emilia e Albinea è molto semplice: è sufficiente compilare il form sul sito www.croceverde.re.it oppure contattare la Pubblica Assistenza al numero unico 0522 3200.