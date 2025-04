41^ edizione di Vivicittà in programma questo fine settimana in piazza della Vittoria a Reggio Emilia

Nei suoi 41 anni di storia Vivicittà è sempre stata messaggera di pace, di convivenza, di sostenibilità ambientale, un grande megafono sportivo a favore dei diritti. Anche nel 2025, Uisp invita 42 città italiane Uisp a correre per la pace, i diritti, la solidarietà, l’Europa.

La storica e sentitissima manifestazione patrocinata a livello locale da Provincia, Comune e Fondazione per lo Sport con il sostegno di Emil Banca arriverà in piazza della Vittoria a Reggio Emilia domenica 6 aprile in occasione della 41esima edizione, preceduta dal sabato di “Aspettando Vivicittà”. Il tema del 2025, ispirato alla celebre canzone di John Lennon, è un messaggio di speranza: “Immagina… le persone vivere in pace”.

Il programma e le novità di questa edizione è stato presentato in conferenza stampa questa mattina in Municipio dal presidente di UISP Reggio Emilia Nico Giberti insieme al coordinatore del Settore Atletica Leggera, Vidmer Costi alla presenza dell’assessora allo Sport Stefania Bondavalli e dell’assessora alle Politiche educative Marwa Mahmoud.

HANNO DETTO…

“Vivicittà è da sempre un evento sportivo per tutti, un’occasione per parlare di diritti, sostenibilità e solidarietà – ha dichiarato il presidente di UISP Reggio Emilia Nico Giberti -. Il tema di quest’anno ‘Immagina… le persone vivere in pace’ è un tema non scontato, che vorremmo si traducesse in piccoli gesti e nei comportamenti quotidiani di ognuno di noi che possono davvero fare la differenza, come lo sport ci insegna. Anche quest’anno la grande squadra di UISP porterà in piazza due giorni di sport e divertimento e siamo felici di poter dedicare uno dei contenitori del sabato di Aspettando Vivicittà a Cinzia Sommese, un’insegnante nello sport e nella vita che ha dato tanto a Vivicittà, a Ritmo Caliente e ai suoi ragazzi”.

“Arriva Vivicittà! Un evento non più solo podistico, ma una vera festa dello sport molto attesa dalla città che si ripete e si rinnova da oltre 40 anni – ha dichiarato l’assessora allo Sport Stefania Bondavalli – Vivicittà da sempre rimanda ai temi della mobilità e della sostenibilità, della pace e dei diritti. La più grande corsa del mondo è diventata oramai un appuntamento fisso per le nostre scuole e per i podisti di ogni età ed è un modo anche per ribadire l’importanza del movimento, di un sano e corretto stile di vita, nonché l’opportunità di vivere il centro storico di Reggio Emilia”.

“Educare alla pace oggi è l’anticorpo più potente che possa essere adottato, specialmente quando i protagonisti sono i bambini insieme alle loro famiglie – ha detto l’assessora alle Politiche educative Marwa Mahmoud – Per questo la 41esima edizione di Vivicittà centra in pieno la cornice valoriale grazie alla quale 43 scuole tra Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado hanno aderito e verranno in piazza. Abbiamo il dovere di allenare i più piccoli e giovani al rispetto verso se stessi e gli altri, ad accogliere e supportare chi è più in difficoltà. Quello di Vivicittà è un appuntamento annuale attesissimo dalle scuole, la sana competizione che scatta al fischio di partenza porta con sé da sempre il sapore del misurarsi insieme agli altri in una marcia collettiva, di comunità”.

LA GARA

Domenica 6 aprile alle 9:30 in diretta da Radio 1 Rai partirà il via alla “corsa più grande del mondo” in 42 città italiane e 11 nel mondo. A Reggio Emilia il ritrovo è per tutti dalle 8:00 in Piazza della Vittoria. Per la corsa competitiva il percorso, perfettamente misurato, è sulla distanza di 10 km all’interno del centro storico reggiano con una classifica compensata a livello nazionale composta dagli atleti italiani e stranieri che aderiranno alla manifestazione. Tra gli iscritti alla gara, ad oggi 141, emerge Barbara Bressi, atleta reggiana che potrebbe tornare sul podio di Vivicittà.

La corsa di Vivicittà è quinta prova del Gran Prix Uisp 2025 e inserita nel calendario nazionale Fidal. Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne assoluti competitivi (escluse dalle categorie), i primi 5 (uomini e donne) under 50, i primi 5 (uomini e donne) over 50. Novità di quest’anno, la competitiva per gli Allievi (dal 2008 al 2009) sulla distanza di 5km per cui verranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne assoluti e la nuova t-shirt tecnica in omaggio con l’iscrizione alla competitiva di giornata. Saranno premiati i primi 20 gruppi sportivi con almeno 10 partecipanti.

Chi opta per la non competitiva potrà invece scegliere tra i percorsi di 1,8 – 2,8 – 5 e 10 km. Sul percorso e in piazza atleti e camminatori potranno rifocillarsi nei punti ristoro offerti da Coop Allenza 3.0.

TROFEO SCUOLE

Come sempre i grandi protagonisti di Vivicittà saranno i bambini, insieme alle famiglie e alle scuole che anche quest’anno stanno aderendo numerose alla chiamata del team Uisp di Vivicittà e che domenica 6 aprile alle 9:30 sfileranno in centro storico sui percorsi dedicati di 1,8 – 2,8 e 5 km. L’iscrizione per le scuole è di €3,00 a partecipante e comprende la bandana della pace, il nuovo gadget della manifestazione disponibile in diversi colori e da indossare in tante modalità. Un simbolo di come si possa essere liberi e in pace con gli altri, nel rispetto della propria unicità. Per chi desidera sostenere le scuole nella classifica dedicata è possibile anche iscriversi senza partecipare attivamente alla camminata.

Tutte le scuole partecipanti divise per ordine e grado con almeno 10 iscritti verranno premiate con buoni acquisto per materiale didattico, sportivo o prodotti di cancelleria offerti dagli sponsor.

Tre premi speciali saranno destinati alla scuola “Peace&Love”, alla più intonata nelle canzoni sulla pace e alla scuola che diffonderà in piazza il maggior numero di messaggi di pace.

Un premio molto speciale andrà invece alla scuola con il maggior numero di iscritti in assoluto, che riceverà la visita di John Mpaliza, attivista per i diritti umani e portavoce della rete “Insieme per la Pace in Congo”.

ASPETTANDO VIVICITTÀ: SABATO UN VILLAGGIO SPORTIVO IN CITTÀ

A Vivicittà anche l’attesa è una festa. Tradizione vuole, che nel sabato che precede la manifestazione piazza della Vittoria si trasformi in un centro sportivo aperto a tutti.

Dalle 15:00 di sabato, grazie alla collaborazione con le società Uisp e Decathlon, grandi e piccoli troveranno mini campi da basket, baseball e tennis, parkour, tiro con l’arco, foot golf, spara goal, ping pong e biliardino.

Grandi e piccoli avranno la possibilità di cimentarsi anche nei giochi di una volta con lo staff UISP dei Giochi Tradizionali e mettersi alla prova con il percorso “bici in sicurezza” realizzato in collaborazione con la Polizia Stradale.

Nel corso del pomeriggio si alterneranno esibizioni di danza a cura delle scuole di danza Uisp. Uno spazio di musica e divertimento in ricordo di Cinzia Sommese, insegnante di danza nell’associazione Ritmo Caliente e allo stesso tempo maestra alla Scuola Primaria Gino Bartali, dove negli anni è stata grande sostenitrice di Vivicittà collaborando attivamente per la buona riuscita della manifestazione.

OLTRE ALLA GARA…

L’ambiente rimane uno dei valori cardine di Vivicittà. A tenere la piazza pulita attraverso la raccolta differenziata ci penseranno i volontari di Uisp sostenuti da Iren, che fornirà i kit per la differenziata e collocherà in piazza il Fontanone, il distributore mobile di acqua di rete a disposizione di tutti i partecipanti.

VIVICITTÀ IN CARCERE

Uisp porta lo sport anche negli istituti penitenziari. Lo fa tutto l’anno svolgendo attività motoria per i detenuti di via Settembrini dove la manifestazione arriverà nella giornata di mercoledì 9 aprile dando la possibilità a tutti i detenuti di correre o camminare su un percorso allestito dentro il perimetro delle mura dagli operatori Uisp.

ISCRIZIONI