Torna a Bologna l’evento di Ateneo dedicato al mondo del lavoro

È in programma per martedì 8 aprile, dalle 9.30 alle 17.00, l’edizione 2025 del Career Day dell’Università di Bologna che, giunto alla sua tredicesima edizione, metterà in contatto importanti realtà aziendali con laureandi/e e laureati/e dell’Alma Mater, al Padiglione 33 di Bologna Fiere.

È una delle principali Job Fair organizzate da un’università italiana, pronta ad accogliere, quest’anno, 175 aziende nazionali e multinazionali interessate a presentarsi per ricercare e incontrare i laureandi/e e laureati/e dell’Università di Bologna iscritti/e all’ultimo anno delle lauree triennali, alle lauree magistrali, agli ultimi due anni delle lauree a ciclo unico, laureati/e di tutti i cicli da non oltre 36 mesi, iscritti/e ai master dell’Ateneo, diplomati/e ai master da non oltre 24 mesi, dottorandi/e e dottori di ricerca dell’ultimo ciclo.

Le aziende presenti saranno a disposizione per fornire informazioni sugli sbocchi occupazionali, le opportunità e modalità di inserimento; raccogliere candidature e conoscere potenziali candidati per le loro ricerche. Nell’arco della giornata sarà inoltre possibile partecipare a 20 workshop aziendali nei quali saranno fornite utili informazioni rispetto alla cultura aziendale, ai profili ricercati e alle modalità di candidatura.

Gli iscritti all’evento potranno caricare in piattaforma i loro CV (visibili alle aziende partecipanti) e incontrare presso gli stand i referenti risorse umane e i manager delle realtà aziendali presenti sostenendo brevi colloqui conoscitivi e di orientamento al mondo del lavoro.

Saranno anche presenti alcuni servizi di Ateneo tra cui il Job Placement che ha organizzato direttamente l’iniziativa in collaborazione con BolognaFiere; il Servizio Orientamento al lavoro, il Servizio Tirocini, l’associazione Almae Matris Alumni e i servizi dell’Area del Personale dell’Ateneo. Nell’area Speech Space, inoltre, si terranno degli interventi sui servizi d’Ateneo per l’avvicinamento e l’inserimento nel mondo del lavoro e il percorso di carriera.

Quest’anno per la prima volta partecipa all’evento ART-ER con uno stand dedicato al progetto “Talenti Emilia-Romagna”, con l’obiettivo di far conoscere i servizi gratuiti che i Comuni dell’Emilia-Romagna offrono ai giovani talenti: orientamento, supporto burocratico-amministrativo e networking.

Oltre il 70% delle aziende presenti ha almeno una sede in Emilia-Romagna, a dimostrazione del forte legame tra Ateneo e strutture imprenditoriali del territorio.

Rispetto ai settori di attività economica il 55% afferisce al settore dei servizi avanzati (ICT, consulenze ingegneristiche e manageriali, servizi professionali, bancari e assicurativi) il restante 45% appartiene al settore manifatturiero (alimentare, meccanica, meccatronica, elettronica, tessile, chimica e farmaceutica).

La maggioranza dei profili professionali richiesti dalle aziende sono nell’ambito delle lauree STEM ed Economia. Non mancano comunque posizioni anche per profili di diversi ambiti disciplinari, tra cui giurisprudenza, scienze politiche, lingue, psicologia e scienze agro-alimentari.

