Sul palco del Teatro di Bagnolo in Piano “Vita Bassa” di Giorgia Fumo

Sabato 5 aprile alle 21, al Teatro di Bagnolo in Piano va in scena “Vita Bassa”, spettacolo di Giorgia Fumo.

Scritto da Giorgia Fumo – Supervisione ai testi Manuela Mazzocchi. Regia di Enrico Zaccheo. Disegno Luci Daniele Savi.

Arriva nei teatri italiani “Vita Bassa” l’irresistibile spettacolo di Giorgia Fumo che racconta un universo di originali mondi comici. Dopo il successo televisivo su Comedy Central, la stand-up comedienne porta sul palcoscenico uno spassoso affresco contemporaneo offrendo al pubblico un mix di osservazioni acute e aneddoti esilaranti sulla generazione dei trentenni, ma non solo. Vita Bassa guida lo spettatore alla scoperta della vita dei millenials, i nuovi adulti che si barcamenano con le briciole lasciate dai loro predecessori. Dai viaggi che devono essere a tutti i costi “esperienze” ai programmi in cui si scelgono abiti da sposa, dalla vita in ufficio ai “lasciamenti” nell’era dei social, Giorgia Fumo con il suo stile unico porta sul palco una comicità intelligente e mai banale.

Info e prenotazioni: 366.320.6544