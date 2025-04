Rifiuti abbandonati: a Finale Emilia i controlli di Geovest e Polizia Locale

L’abbandono dei rifiuti, sia nei centri urbani che nelle zone del forese, è una pratica purtroppo assai diffusa che l’amministrazione comunale sta cercando da tempo di contrastare. Questi i dati e le sanzioni comminate nel corso dell’ultimo anno, in seguito ai controlli effettuati da Geovest e Polizia Locale, anche grazie all’uso di videocamere mobili.

Nel 2024, gli agenti accertatori di Geovest hanno eseguito 263 interventi, dai quali sono scaturiti 70 verbali per un ammontare di oltre 11 mila euro di sanzioni comminate per abbandono di rifiuti nei centri abitati, dove opera il personale della società di raccolta rifiuti. Le violazioni accertate dal Comando di Polizia Locale, che ha competenza sulle zone di territorio non servite dalla raccolta ordinaria dei rifiuti, sono invece state 42. La Polizia Locale ha compiuto anche 19 comunicazioni di notizie di reato, in seguito a episodi di abbandono di rifiuti che configurano l’illecito penale.