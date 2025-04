Patologia della trachea: a Modena si riuniscono esperti da tutto il mondo

Dal 3 al 5 aprile 2025 l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena ospita il Primo meeting internazionale sulle patologie della trachea. Gli esperti internazionali si confronteranno sulle metodiche chirurgiche ed endoscopiche necessarie a trattare malattie rare fortemente invalidanti, che spesso necessitano di interventi urgenti per pazienti critici a rischio di vita.

I primi due giorni del meeting si terranno nell’Aula Vecchiati dell’Ospedale Civile (giovedì 3 aprile dalle 14,00 alle 19,00 e venerdì 4 aprile dalle 8,30 alle 18,30) mentre l’ultima sessione si terrà presso il Policlinico di Modena (dalle 8,30 alle 14,00). Il meeting è diretto dal Dott. Alessandro Marchioni responsabile Unità Operativa Semplice di Broncoscopia Diagnostica e Interventistica della Pneumologia del Policlinico di Modena, dal Prof. Francesco Mattioli e dal Prof. Daniele Marchioni dell’Otorinolaringoiatria, e vanta di un panel docenti internazionale tra i quali Hans Daniel da Amsterdam e Jan Constantin Kolmel da Stoccarda.

A Modena è stato istituito un team multidisciplinare (Tracheal Team) costituito da personale afferente dalla Struttura Complessa di Malattie dell’Apparato Respiratorio (diretta dal prof Enrico Clini), e dalla Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria (diretta dal Prof Daniele Marchioni) con la partecipazione della Struttura Complessa di Chirurgia Toracica (diretta dal Professor Pier Luigi Filosso), della Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione I del Policlinico (diretta dal Prof Massimo Girardis), della Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione II del Policlinico (coordinata dal dottor Fabio Gazzotti) e dalla Struttura Complessa Chirurgia Plastica (diretta dal Professor Massimo Pinelli). Il team segue oltre 100 pazienti all’anno da tutta Italia con patologia della trachea che necessita di un approccio multidisciplinare integrato.

Il Dottor Alessandro Marchioni spiega “La filosofia vincente qui al Tracheal Team è quella di trattare insieme con atteggiamento multidisciplinare tutte le patologie complesse della trachea per offrire le più efficaci soluzioni, certamente i chirurghi e i broncoscopisti operativi sono essenziali per la riuscita di questi delicati interventi, ma non potremmo fare nulla senza la stretta collaborazione di personale estremamente preparato a gestire questi delicati pazienti dal punto di vista anestesiologico e rianimatorio, un plauso inoltre è necessario al personale infermieristico che supporta tutte le nostre procedure facendo la differenza” Il Professor Francesco Mattioli aggiunge “da questo primo meeting internazionale ci aspettiamo molto, in particolare speriamo che la condivisione della nostra esperienza con esperti di caratura internazionale potrà consentire il consolidamento delle nuove tecniche chirurgiche nate proprio a Modena”

A Modena è stato inoltre istituito un ambulatorio con valenza nazionale per la valutazione dei casi più complessi da parte di un team multidisciplinare che è in grado di offrire tutte le opzioni interventistiche, per il trattamento dei tumori e delle stenosi della trachea, mediante chirurgia open di resezione-anastomosi della trachea, ricostruzione laringo-tracheale, fino alle tecniche endoscopiche eseguite in broncoscopia rigida che consentono il posizionamento di protesi nelle vie aeree.

Il Tracheal Team di Modena vanta numerose pubblicazioni inerenti alle procedure interventistiche delle vie aeree, fino alla recente introduzione del trattamento con cellule staminali delle stenosi tracheali complesse, intervento che è stato concepito ed eseguito per la prima volta a Modena in team multidisciplinare diretto dal Dottor Alessandro Marchioni della pneumologia con il Professor Francesco Mattioli della otorinolaringoiatria, il Professor Massimo Pinelli della chirurgia plastica e il team anestesiologico coordinato dal dottor Fabio Gazzotti con ottimi risultati su pazienti gravati da patologia complessa non responsiva ai trattamenti standard e oggetto di pubblicazione internazionale.