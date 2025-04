“Le camicie nere in Africa. 1923-1943”, presentazione letteraria il 4 aprile in Istoreco

Venerdì 4 aprile 2025 alle ore 18:00, nella Biblioteca “Ettore Borghi” di Istoreco in via Dante Alighieri 11, si terrà la presentazione del libro Le camicie nere in Africa. 1923-1943, Mursia, 2023. L’evento vedrà la partecipazione dell’autore Niccolò Lucarelli, che dialogherà con lo storico e archivista di Istoreco, Michele Bellelli. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

L’opera analizza le operazioni militari delle Camicie Nere nelle colonie italiane, a partire dalla Cirenaica nel 1923 fino alla resa in Tunisia nel maggio 1943. Attraverso fonti documentarie di grande valore, come bollettini militari, diari storici dei comandi e articoli di stampa, il libro ricostruisce le vicende di questi reparti paramilitari fascisti sia dal punto di vista tecnico-militare che politico.

Un aspetto centrale del volume è l’analisi dell’impatto psicologico e morale della guerra su coloro che vi presero parte: se da un lato alcune Camicie Nere rimasero fedeli fino alla fine all’ideologia fascista, dall’altro alcuni soldati iniziarono proprio in Africa a dubitare della validità dell’impresa coloniale e del regime.

“In Africa, come del resto altrove, – spiega l’autore Niccolò Lucarelli – il ruolo della Milizia è in chiaroscuro: una forza armata discretamente efficiente ma mai decisiva, anche perché mai impiegata in maniera massiccia, e che non riuscì completamente a operare quella saldatura con l’Esercito tanto auspicata da Mussolini”.

La presentazione sarà arricchita da un dibattito aperto con il pubblico, che potrà porre domande agli ospiti e approfondire tematiche legate alla storia del colonialismo italiano e alla memoria storica. Saranno inoltre esposti alcuni documenti e fotografie d’epoca, gentilmente concessi dall’Archivio di Stato e da collezioni private, per offrire un ulteriore spunto di riflessione sui temi trattati nel libro.