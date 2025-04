Crisi internazionali e crescita industriale: CNA Modena organizza un incontro pubblico con Vincenzo Colla e Fabrizio Maronta

Quali sono le implicazioni della crisi geopolitica internazionale per l’industria modenese? Come possono le imprese del territorio affrontare le sfide globali con strategie efficaci di crescita e innovazione?

A queste domande cercherà di rispondere l’incontro “Scenari di crisi, strategie di crescita: l’industria modenese di fronte alle sfide globali”, in programma domani, mercoledì 2 aprile 2025 alle ore 18:30 presso la sede provinciale di CNA Modena (Via Malavolti 27). L’appuntamento rappresenta la parte pubblica dell’Assemblea Elettiva di CNA Industria.

Dopo i saluti istituzionali di Giuseppe Molinari, presidente della Camera di Commercio di Modena, e Paolo Zanca, assessore all’Artigianato e PMI del Comune di Modena, il confronto entrerà nel vivo grazie alla relazione di Fabrizio Maronta (analista di Limes, rivista italiana di geopolitica, e commentatore per testate nazionali e internazionali), le riflessioni di Vincenzo Colla, Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega a Sviluppo economico, green economy, Energia, Formazione, Università e Ricerca, e quelle di Marco Malagoli, presidente di CNA Industria Modena.

Un’occasione preziosa per imprenditori, amministratori e cittadini interessati a comprendere come le dinamiche globali influenzino il tessuto produttivo locale e quali leve attivare per garantire sviluppo e competitività.

L’ingresso è libero.