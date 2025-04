Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio al Teatro Dehon di Bologna in “Plaza Suite”

Al Teatro Dehon di Bologna dal 4 al 6 Aprile, venerdì e sabato ore 21 e domenica ore 16, in scena Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio in “Plaza Suite” di Neil Simon, l’autore moderno più rappresentato al mondo.

“Ah, se queste pareti potessero parlare…!” quante volte l’abbiamo sentito dire o l’abbiamo pensato noi stessi. Beh, Neil Simon l’ha fatto: ha fatto parlare una stanza; una suite dell’Hotel Plaza. Ma qui nel titolo ad essere “protagonista” è una suite (simbolo di successo e appagamento sociale).

E le suite, si sa, ne hanno viste di tutti i colori, ma non ne possono parlare; a meno che… non si stia in teatro; dove per loro possano parlare le persone che le hanno abitate. Ma soprattutto che queste persone siano interpretate da attori dal nome sinonimo di bravura e garanzia; come, del resto, quello dell’autore.

