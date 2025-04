Cavriago: sorpreso dai carabinieri mentre cerca di nascondere due etti di droga

Notato in strada, chinato nei pressi di un’auto mentre nascondeva una busta nera e un sacchetto bianco, è stato raggiunto e fermato dai carabinieri della stazione di Cavriago ai quali, durante le procedure di identificazione, non ha saputo nascondere gli evidenti segnali di preoccupazione. Un atteggiamento sospetto che congiunto a quanto notato poco prima, ha indotto i militari ad approfondire i controlli. All’interno della busta e del sacchetto sono risultati esservi 4 panetti di hascisc del peso di 50 grammi l’uno, altri pezzi di hascisc di piccole grammature per un totale di 216 grammi, oltre ad una decina di grammi di marjuana. A casa oltri due grammi tra hascisc e marjuana e un bilancino di precisione.

E’ accaduto l’altra sera quando ai militari è apparsa sospetta la circostanza che ha visto un giovane abbandonare nei pressi di un’autovettura una busta nera ed un sacco bianco per poi allontanarsi. Per questo il ragazzo è stato raggiunto e fermato dai Carabinieri. L’atteggiamento insofferente e preoccupato del ragazzo ha indotto i carabinieri a recuperare i due involucri risultati contenere oltre 2 etti di hascisc e una decina di grammi di marjuana. Dato l’esito dei controlli i militari si portavano presso l’abitazione del giovane dando corso a una perquisizione domiciliare, all’esito della quale sequestravano alcuni grammi di droga tra hascisc e marjuana e un bilancino di precisione.

Alla luce dei fatti, ricondotta presuntivamente la detenzione ai fini di spaccio, i carabinieri della stazione di Cavriago hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 20enne reggiano. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.