Calcio, Boloca: dovrò pagare una cena a Toljan per l’assist

Daniel Boloca, autore di una prova di grande sostanza e impreziosita da un gol contro la Reggiana nell’ultima di campionato, davanti ai microfoni nel post partita del MAPEI Stadium.

“È stata una partita complicata perché siamo partiti un po’ in sordina”, ha raccontato il centrocampista neroverde. “Dopo l’1-0 siamo stati bravi a rimanere in partita e a metterci più grinta e cattiveria nei duelli. Una volta raggiunto il pareggio, siamo riusciti a esprimere al meglio le nostre qualità e a portare a casa i tre punti”.

Uno dei momenti chiave della partita è stato proprio il gol di Boloca, frutto di una splendida azione corale: “Pieragnolo mi ha dato una gran palla sulla fascia e da lì ho accentrato servendo Mulattieri. L’azione si è sviluppata sulla destra, la palla è arrivata a Toljan e sapevo che lui avrebbe messo un cross perfetto sul rimorchio. Mi sono inserito e mi ha servito un pallone al bacio, dovevo solo spingerla dentro. Lo ringrazierò sempre, è l’ennesimo assist che mi fa… gli dovrò pagare una cena!”, ha scherzato Boloca.

Al di là della gioia per il gol, il centrocampista ha ribadito il suo attaccamento alla squadra e la voglia di dare sempre il massimo: “Per me l’unica cosa che conta è aiutare i compagni, dare il mio supporto e dare tutto in campo. Se arriva il gol, ovviamente sono contento, ma il mio obiettivo principale è sempre quello di dare il massimo per la squadra”.

Un Sassuolo che, con prestazioni come questa, dimostra di avere qualità, carattere e un gruppo sempre più unito.