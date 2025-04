Bando Persona: da Fondazione 4,7 milioni di euro per il territorio

È online l’edizione 2025 del Bando Persona col quale Fondazione di Modena rinnova il proprio impegno a sostegno della coesione sociale e delle persone in condizioni di fragilità, vulnerabilità o svantaggio.

Il bando, che mette a disposizione un budget complessivo di 4 milioni e 700 mila euro, si rivolge a un’ampia platea di soggetti: Comuni e Unioni di Comuni del territorio di riferimento, l’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, enti pubblici erogatori di servizi sanitari e socio-assistenziali, soggetti privati senza scopo di lucro tra cui cooperative sociali, imprese sociali, enti del terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale, altri enti con personalità giuridica. Non sono ammesse a partecipare le istituzioni scolastiche pubbliche e private, così come l’Università.

I progetti candidati dovranno avere una chiara coerenza con una delle quattro sfide dell’Area Persona come individuate dal Documento Strategico di indirizzo 2024–2027 della Fondazione: welfare inclusivo, comunità educante, abitare sociale e lavoro dignitoso. All’interno della sfida selezionata, sarà necessario indicare un obiettivo principale tra quelli previsti dal bando e orientare il progetto al suo raggiungimento.

Il bando si articola in due linee di finanziamento. La prima è riservata a enti locali e all’Arcidiocesi di Modena-Nonantola: per questi soggetti i progetti dovranno avere un costo complessivo compreso tra 40.000 e 500.000 euro, con una richiesta di contributo non superiore a 250.000 euro e un cofinanziamento minimo del 30 per cento.

La seconda linea è dedicata agli altri soggetti ammessi: per questi progetti il costo totale dovrà essere compreso tra 30.000 e 150.000 euro, la richiesta di contributo non dovrà superare i 75.000 euro e il cofinanziamento richiesto sarà pari ad almeno il 30 per cento della spesa complessiva.

I progetti potranno essere presentati da soggetti singoli o da reti, purché formalmente costituite e con una chiara distribuzione dei compiti e del budget tra i partner. Il capofila della rete sarà responsabile del progetto e dovrà gestire direttamente almeno il 50 per cento dei costi.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per lunedì 19 maggio alle ore 13. Le domande dovranno essere compilate e inviate attraverso la piattaforma online accessibile dal sito della Fondazione; l’esito della selezione sarà comunicato entro il 31 luglio.

Particolare attenzione sarà riservata alla valutazione di impatto dei progetti finanziati. Ogni proposta dovrà essere accompagnata da un quadro logico che colleghi in modo chiaro obiettivi, attività, risultati attesi e indicatori misurabili. Per agevolare la corretta compilazione di questi strumenti, sarà organizzato un incontro formativo online curato direttamente dalla Fondazione. Le modalità di iscrizione e la data saranno comunicate attraverso il sito.

Tutti i soggetti interessati potranno richiedere un accompagnamento personalizzato alla progettazione, con un supporto mirato alla definizione del piano di valutazione e monitoraggio del progetto. Questo servizio sarà fornito in collaborazione con CSV Terre Estensi, e sarà attivabile contattando direttamente il CSV (email: bandopersona2025@csvterrestensi.it – tel. 059212003). Per ogni ulteriore informazione, è possibile contattare l’Ufficio istruttoria della Fondazione di Modena esclusivamente all’indirizzo email: bandopersona@fondazionedimodena.it. Nell’oggetto è necessario indicare la dicitura: “Richiesta informazioni Bando Persona 2025”.