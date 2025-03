Vigili del fuoco, grave situazione degli organici in provincia di Modena

L’organico dei Vigili del Fuoco nella nostra provincia è allo stremo e, come peraltro si evince dai dati ufficiali della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, la situazione è critica in tutta l’Emilia Romagna.

“I dati del primo trimestre 2025, in Emilia Romagna, evidenziano sia la carenza di personale qualificato – Capo Squadra e Capo Reparto, ruoli nevralgici per la gestione del soccorso tecnico urgente sul territorio – sia quella vigili. E si registra un preoccupante calo costante del personale, attualmente nell’ordine del -30%, dato che progressivamente tenderà a peggiorare, accentuato dalle solo parziali sostituzioni del personale trasferito o pensionato, che riduce sempre di più gli organici”.

Così Claudio Accorsi ed Albert Fleischefresser del Coordinamento Provinciale FP Cgil Vigili del Fuoco di Modena, denunciano una condizione che mette a rischio la capacità e la qualità della risposta alle richieste di soccorso della cittadinanza.

“Per il territorio di Modena mancano almeno 24 tra Capi Squadra e Capi Reparto e circa 30 Vigili del Fuoco rispetto alle piante organiche previste dal Ministero – ribadiscono Accorsi e Fleischfresser – Questa situazione sta mettendo in grande difficoltà la capacità operativa del Comando, con un’inevitabile ricaduta sul servizio reso alla cittadinanza, come avviene, ad esempio, con l’incremento dei tempi di risposta nel caso arrivino, come spesso succede, più richieste contemporanee per interventi di soccorso”.

Per il personale in servizio si prospettano poi inevitabili sovraccarichi di lavoro, che per i Vigili del Fuoco si tramutano in un aumento significativo del rischio di infortuni e stress operativo, oltre ad inevitabili riduzioni delle attività di formazione e aggiornamento professionali, indispensabili anche per il mantenimento delle competenze specialistiche, che permettono di erogare un servizio di miglior qualità ed efficacia alla cittadinanza.

Anche il personale amministrativo soffre di carenze che per talune qualifiche possono arrivare al -50%, determinando anche in questo caso, importanti aumenti del carico di lavoro per gli operatori tecnici ed amministrativi, con aumenti delle tempistiche di risoluzione degli adempimenti loro spettanti, sia inerenti i cittadini che i Vigili del Fuoco.

“L’assegnazione di ben 7.400 ore di budget per il lavoro straordinario a livello regionale solo per il primo trimestre (cifra più alta d’Italia), oltre che dimostrare l’assenza, da parte dell’Amministrazione, di un piano strategico per il ripristino dell’organico teorico, evidenziano che le criticità delle carenze organiche in questa regione siano realmente allarmanti” – concludono Accorsi e Fleischfresser.

Alla luce di questa grave problematica la FP Cgil Vigili del Fuoco chiede al Prefetto di Modena e al Comandate Provinciale dei Vigili del Fuoco di attivarsi per l’assegnazione straordinaria, sia di personale qualificato che di vigili, per colmare la grave carenza di organico, ed inoltre un piano di reclutamento e formazione che garantisca l’operatività dei Comandi.