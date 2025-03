San Martino in Rio: aggredisce il padre e manda in ospedale un carabiniere

Intervenuti presso un’abitazione di San Martino in Rio, a seguito di richiesta di un uomo che segnalava un’aggressione fisica da parte del figlio al culmine di un acceso diverbio, i carabinieri della locale stazione, congiuntamente ai militari della stazione di Rubiera, si sono imbattuti nella furia di un 25enne che, anche in presenza dei militari, ha tentato di aggredire fisicamente il padre, per poi scagliarsi contro i carabinieri, colpendoli e minacciandoli di morte. A fatica i militari sono riusciti a bloccare il giovane, condotto in caserma e dove ha continuato, imperterrito, la sua condotta resistente.

Per questi fatti, che risalgono a ieri pomeriggio, con le accuse di maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, i carabinieri della stazione di San Martino in Rio hanno arrestato il 25enne, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Emilia. La condotta delittuosa dell’uomo ha visto un carabiniere finire in ospedale con prognosi di 6 giorni per le lesioni riportate.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.