Reggio Emilia: apprezzamento del Prefetto per i servizi di ordine pubblico predisposti per le manifestazioni che si sono svolte nel fine settimana

A conclusione di un fine settimana caratterizzato da importanti manifestazioni che si sono svolte nel Capoluogo, particolarmente impegnative dal punto di vista dell’ordine pubblico, il Prefetto Maria Rita Cocciufa esprime apprezzamento e soddisfazione per l’impeccabile predisposizione e la gestione dei servizi messi a punto dalla Questura, alla quale hanno dato puntuale esecuzione tutte le Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale) impegnate in numero congruo, grazie anche ai rinforzi disposti dal Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

La delicatezza degli eventi che nei giorni precedenti hanno determinato rilevanti tensioni e anche la loro concomitanza temporale hanno reso necessario porre in essere in primis una significativa attività preventiva, di informazione e mediazione, e successivamente sul campo l’impiego delle migliori energie e competenze, che hanno agito con equilibrio e fermezza in ogni situazione.

Gli eventi, come è noto, si sono svolti senza incidenti a conferma che si può e si deve manifestare in ossequio al principio costituzionale, nel rispetto delle regole.

Il Prefetto ringrazia tutti gli attori degli eventi in questione per la responsabile organizzazione e la ineccepibile gestione delle manifestazioni.