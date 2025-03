Qualità industriale, ambiente e design: IF Festival arriva nei distretti ceramico e biomedicale e fa tappa in Appennino

IF – Industria Festival Architettura dal centro di Modena, cuore dell’evento, si sposta nei luoghi dei distretti industriali nelle giornate di martedì 1, mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 aprile. Dal distretto ceramico al biomedicale e all’agroalimentare, in ogni tappa il Festival approfondisce con varie tipologie di stakeholder un tema che riguarda il rapporto tra architettura e industria, ispirato dal luogo stesso in cui ci si trova.

I principali appuntamenti dell’1 e 2 aprile nel distretto ceramico (Formigine, Sassuolo)

Nel distretto ceramico IF Festival esplora i processi di sviluppo industriale dal punto di vista urbanistico, dal passato al futuro. Martedì 1 aprile a Formigine, presso il Castello di via Calcagnini, si terrà la conferenza “SMART ECODISTRICT|Il modello per la progettazione di nuove aree industriali sostenibili“, dalle 9.30 alle 13. Organizzata in collaborazione con il Comune di Formigine, la conferenza sarà l’occasione per presentare il lavoro di ricerca finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con il coinvolgimento del laboratorio Smart City 4.0 Sustainable Lab dell’Università degli Studi di Parmainsieme a Zenit Formazione e al Cluster ER Greentech Energia e Sostenibilità. Interverranno anche i sindaci di alcuni comuni della provincia di Modena e Bologna.

Mercoledì 2 aprile, dalle ore 9.30 e fino alle ore 13, presso il Crogiolo Marazzi a Sassuolo è in programma la conferenza dal titolo “Il Cuore Verde del Distretto Ceramico e la rinaturazione Marazzi|Identità, strategie territoriali e progetti in corso” che si concentra sui territori del distretto ceramico modenese visti da una prospettiva territoriale e storica, urbanistica. Nel corso della conferenza, organizzata in collaborazione con Marazzi Group, verrà presentata la ricerca condotta sul distretto ceramico modenese, che attraverso un processo di partecipazione orientata ha permesso di individuare le strategie per lo sviluppo di una città verde, accessibile e accogliente, riorganizzata su un sistema di luoghi pensati per una mobilità sociale alternativa a quella viabilistica attuale. Saranno presenti anche i sindaci dei Comuni di Formigine, Sassuolo, Maranello e Fiorano Modenese.

Appuntamento di rilievo all’interno del ricco carnet di IF è quello con il celebre architetto Guido Canali: mercoledì 2 aprile, alle ore 18.30 presso il Teatro Carani di Sassuolo. Nel corso del talk “La cultura del progetto: la fabbrica giardino” Canali esporrà la sua ricerca progettuale che si distingue per una particolare sensibilità verso il lavoro, il territorio e il paesaggio, con un’attenzione costante alla qualità ambientale e all’innovazione tecnologica. Un principio cardine delle opere di Canali è quello della “fabbrica-giardino”, un’architettura che non solo soddisfa le esigenze produttive, ma che si inserisce armoniosamente nel paesaggio, rispettando e valorizzando l’ambiente circostante. Un esempio emblematico di questa filosofia è la fabbrica progettata per Prada a Valvigna, in Toscana. Il Teatro Carani, alle ore 20 dopo il talk con Canali ospita lo spettacolo “PIANO INDUSTRIALE, un concerto di architetture sonore spaziali” con la musica di Nik Bärtsch, pianista e compositore elvetico, da annoverare tra i più originali esponenti del jazz europeo.

Il programma di IF sul distretto ceramico include anche visite ai musei della ceramica, visite ai musei d’impresa e ad alcune aziende del territorio: il 2 aprile dalle 14 alle 15.30 sarà possibile visitare le ricchezze architettoniche ed artistiche del Palazzo Ducale di Sassuolo, una delle più importanti residenze barocche dell’Italia settentrionale. Il visitatore verrà accompagnato alla scoperta della storia del Palazzo, con un focus sulle manifatture storiche tra cui quelle per la lavorazione della ceramica, che rappresentano tutt’oggi una peculiarità del territorio sassolese. Il Palazzo ospita inoltre la mostra “Tra Corte e Fabbrica” che espone 250 pezzi unici della collezione Villa Vigarani Guastalla di Marca Corona Ceramiche.

A livello regionale sarà possibile visitare il MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, il 2 aprile dalle 14.30 alle 16, che offre uno sguardo ampio sul cambiamento della ceramica nel primo ‘900: nella nuova sezione riallestita in chiave europea emergono i dialoghi tra le manifatture e i principali protagonisti dell’epoca.

Un focus è sulle grandi esposizioni che diventano fulcro di confronto e di promozione per manifatture come la Richard Ginori che avviano una produzione in chiave “moderna” della ceramica.

I principali appuntamenti del 3 aprile nelle aree periferiche (Pavullo e Vignola)

Nelle aree più periferiche della provincia di Modena IF Festival mette in luce le produzioni agroalimentari e gli aspetti di una produzione decentrata. All’Aero Club di Pavullo nel Frignano, giovedì 3 aprile a partire dalle ore 10 si terrà la conferenza “Fare industria in Appennino: opportunità, comunità, ambiente, architettura e paesaggio” che vuole approfondire le opportunità e le contraddizioni dell’industria in montagna, fatta di eccellenze e competitività, ma spesso corpo estraneo all’organizzazione e gestione del territorio. Interverranno tra gli altri il sindaco del Comune di Pavullo, il presidente della Provincia di Modena, voci del panorama industriale territoriale. Al pomeriggio la conferenza “Architetture per la montagna che produce”.

Da Pavullo ci si sposta a Vignola, centro agricolo, manifatturiero e commerciale, con una storia che nasce dall’acqua e che si sviluppa dagli anni venti del Novecento con l’arrivo di due linee ferroviarie: per questo si è scelta questa città per la presentazione di nuovi progetti di industria e al contempo di un percorso sulla memoria collettiva del luogo. E’ in programma giovedì 3 aprile dalle 9 e fino alle 18.30, presso la Biblioteca AURIS, la mostra fotografica di Sergio Smerieri intitolata “La curva ricorrente”. Attraverso le immagini raccolte la mostra racconta come la diffusione della costruzione di magazzini frigo con copertura a volta abbia disegnato una curvilinea “ricorrente” nel paesaggio rurale. A seguire, alle 21 presso La Rocca di Vignola, spettacolo teatrale a ingresso gratuito “La curva ricorrente, per la memoria di un’economia”: saliranno sul palco il poeta Marco Bini, l’attore Andrea Santonastaso, il musicista Antonio Tavoni.

I principali appuntamenti del 4 aprile nel distretto biomedicale (Mirandola)

Nel distretto biomedicale IF Festival approfondisce i temi della sostenibilità e della qualità del lavoro: venerdì 4 aprile dalle ore 9 alle ore 11 la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola ospita la conferenza “Industria, territorio e ambiente: fragilità, opportunità, futuro” che affronta la sfida della neutralità climatica 2050 fissata dal Green Deal europeo. Mettendo a confronto le voci della ricerca, dell’industria, della pianificazione territoriale e della consulenza, la conferenza vuole analizzare prospettive strategiche concrete e realiste e inquadrare il tema della sostenibilità ambientale come opportunità per l’innovazione, la competitività delle imprese e la qualificazione dei territori.

Il programma di IF Festival prosegue fino all’8 aprile con numerose conferenze, mostre e visite ai musei del distretto ceramico e alle aziende del territorio. Tra marzo e ottobre IF si sposta anche all’estero: Amsterdam, Barcellona, Bruxelles, Madrid e Shanghai. Il programma aggiornato è disponibile sul sito web www.ifarchitettura.it

Organizzato dalla Fondazione Architetti di Modena, IF – Industria Festival Architettura è vincitore dell’avviso pubblico Festival Architettura – III edizione, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.