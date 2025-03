Pavullo, in località Verica cede un tratto di versante: chiusa la provinciale 27

A Verica di Pavullo è stata chiusa la strada provinciale 27 da domenica 30 marzo, a causa della caduta in strada di massi e detriti. I tecnici della Provincia sono sul posto anche nelle giornata di lunedì 31 marzo, per monitorare la situazione, così da ripristinare in tempi rapidi il transito.

In particolare in corso le valutazioni tecniche da parte della Provincia di Modena per capire quali misure di messa in sicurezza del versante possano essere realizzate, così da poter ripristinare, la transitabilità della strada già nei prossimi giorni.