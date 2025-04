Palestra a cielo aperto giovedì in piazza della Vittoria a Reggio con “Un Campione per Amico”

Giovedì 3 aprile arriva a Reggio Emilia “Banca Generali. Un Campione per Amico”, la più importante e longeva manifestazione italiana a carattere sportivo-educativo, promossa da quattro miti dello sport italiano come Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Leandro Castrogiovanni, in collaborazione con Banca Generali.

“Siamo lieti di accogliere ancora una volta nella nostra città l’evento sportivo Un Campione per Amico – dice l’assessora a Economia urbana e sport Stefania Bondavalli – I bambini delle nostre scuole potranno giocare con veri miti dello sport italiano come Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Leandro Castrogiovanni. La nostra Piazza della Vittoria e la città saranno a disposizione per quello che è stato definito il tour della “più grande palestra a cielo aperto”. Un evento itinerante e di successo che da oltre 20 anni permette di avvicinare i più piccoli allo sport grazie ai campioni del tennis, della pallavolo, del calcio e del rugby. I campioni ispirano, motivano e possono rappresentare modelli di valori che vanno oltre le prestazioni e i successi. E’ importante trasmettere ai bambini esempi positivi, per avvicinarli fin da piccoli allo sport e per promuovere comportamenti sani e consapevoli. Un grazie anche alle nostre società sportive e alle Federazioni che hanno messo a disposizione educatori e tecnici per la buona riuscita della manifestazione”.

“Lo sport può essere un incredibile acceleratore di coesione sociale e di abbattimento delle disuguaglianze tra i banchi di scuola – prosegue l’assessora alle Politiche educative Marwa Mahmoud – La pratica sportiva restituisce democrazia e accessibilità a tutte le bambine e a tutti i bambini che prenderanno parte a questa lodevole iniziativa. 700 alunni di primarie e secondarie della nostra città saranno a lezione di quattro grandi atleti dello sport italiano per apprendere come essere campioni fuori e dentro al campo, a partire proprio dal rispetto per le differenze. Piazza Vittoria per un giorno diverrà una palestra a cielo aperto, senza smartphone, quaderni e astucci ma con l’idea di potersi cimentare insieme agli altri all’insegna del divertimento. Un ringraziamento speciale va dunque agli organizzatori che hanno scelto ancora una volta la nostra città per questa edizione”.

L’EVENTO – Piazza Vittoria, grazie all’aiuto e al sostegno delle autorità locali, si trasformerà per una mattinata in una palestra a cielo aperto, dove i quattro importanti testimonial insegneranno ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado, non solo i segreti per diventare dei veri campioni, ma soprattutto cosa vuol dire vivere lo sport attraverso l’integrazione, il rispetto delle diversità, la determinazione e la passione nell’inseguire i propri sogni. Stare all’aria aperta insieme ai propri coetanei, giocare e divertirsi con spensieratezza, lasciando a casa smartphone e interazioni digitali. Questo è il messaggio che i campioni condivideranno con i bimbi in piazza. Sarà compito infatti di Adriano, Andrea, Francesco e Martin, Giovedì 3 Aprile a partire dalle ore 9.30, trasmettere ai piccoli studenti, accompagnati dai loro insegnanti, i valori essenziali che valgono sia nello sport sia nella vita e nelle relazioni di tutti i giorni. L’obiettivo del tour è infatti quello di avvicinare i ragazzi a un’attività fisica regolare, indispensabile, insieme a una corretta alimentazione, a uno sviluppo e una crescita sana.

L’evento è patrocinato dal Coni e dal Cip. Tra i protagonisti dell’edizione 2025 c’è Banca Generali, che ancora una volta conferma l’attenzione verso le tematiche valoriali di relazione e comunità che si esprimono attraverso lo sport nei confronti delle nuove generazioni, scegliendo di affiancarsi, per il quattordicesimo anno consecutivo, alla manifestazione rafforzando, in questa nuova edizione, l’impegno verso l’educazione finanziaria.