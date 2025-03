Ospedale di Mirandola, martedì 1° aprile interdetto l’accesso alle auto per lavori al manto stradale

A causa di lavori di ripristino del manto stradale nell’area interna all’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola, martedì 1° aprile sarà interdetto l’accesso alle auto dalla sbarra automatizzata in via Fogazzaro. L’intervento di manutenzione, previsto dalle ore 8 alle 17, comporterà una modifica temporanea alla viabilità interna all’Ospedale, con i mezzi che dovranno accedere dall’ingresso di via Posta.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, nella finestra oraria indicata non sarà possibile posteggiare le autovetture nell’area interna dell’Ospedale.