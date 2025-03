Infanzia, a Modena quasi tutti i bambini nelle scuole preferite

Da oggi, lunedì 31 marzo, si possono consultare on line sul sito del Settore Servizi educativi del Comune di Modena le graduatorie dei bambini ammessi alle scuole d’infanzia della città, statali, comunali, di Fondazione Cresciamo, Fism e convenzionate.

Sono state 929 le domande presentate al Centro Unico di Iscrizione del Comune per l’anno educativo 2025/2026 relative a bambini residenti nel territorio comunale, a cui si aggiungono 28 domande presentate da non residenti.

Sul totale dei richiedenti residenti, 868 bambini sono stati ammessi in prima battuta, di cui 838 nelle scuole indicate dalle famiglie, al momento della presentazione della domanda, come prima o seconda scelta: in termini percentuali si tratta del 93 per cento dei richiedenti. Per i 61 bambini ai quali non è stato possibile assegnare la scuola sulla base delle scelte indicate dai genitori in sede di domanda, sono disponibili 226 posti tra cui poter scegliere e che verranno messi a loro disposizione in via prioritaria. I rimanenti saranno poi resi successivamente disponibili per le domande fuori termine.

Le domande giunte al Centro Unico d’Iscrizione, porta d’accesso all’offerta dell’intero sistema integrato modenese che raccoglie scuole comunali, di Fondazione Cresci@mo, statali, private convenzionate e Fism, sono in lieve calo rispetto allo scorso anno: 957 le domande complessive (compresi i non residenti) contro le 983 del 2024 quando il settore Servizi educativi aveva scritto, per informare dell’apertura delle iscrizioni, a 1.380 famiglie residenti contro le 1.350 di quest’anno.

Per quanto riguarda le scuole assegnate, più nel dettaglio, il 77 per cento dei richiedenti a settembre potrà accedere alla scuola che ha inserito come prima scelta e oltre il 13 per cento a quella indicata come seconda scelta.

Le famiglie dei bambini e delle bambine rimasti in lista d’attesa riceveranno una comunicazione da parte dell’Ufficio Ammissioni con i posti ancora disponibili e le modalità e termini utili per concorrere all’assegnazione degli stessi.

I genitori degli ammessi alle scuole statali entro il 30 aprile dovranno confermare l’iscrizione presso le segreterie dei rispettivi Istituti comprensivi, secondo le indicazioni riportate nella lettera informativa. Invece, ai genitori degli ammessi alle scuole comunali e di Fondazione Cresci@mo le informazioni in merito all’avvio del servizio saranno comunicate dall’Ufficio ammissioni. Infine, le famiglie dei bambini che frequenteranno le scuole convenzionate saranno contattate direttamente dalle rispettive scuole.

Inoltre, fino al 28 aprile è ancora possibile presentare domanda fuori termine (www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione) per le scuole d’infanzia comunali, statali, di Fondazione Cresci@mo e convenzionate. Le domande vanno presentate esclusivamente on line tramite autenticazione Spid/Cie/Cns.