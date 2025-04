Deve scontare 4 anni di reclusione per rapina: arrestata a Bologna

I Carabinieri del Nucleo Operativo di Bologna hanno eseguito un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, nei confronti di una 42enne italiana, domiciliata in città e disoccupata. Rintracciata dai Carabinieri in P.zza Maggiore, la destinataria del provvedimento è stata accompagnata in caserma.

Arrestata dai Carabinieri, è stata poi tradotta presso la Casa Circondariale “Rocco D’amato” di Bologna, per scontare una pena residua di 4 anni di reclusione, determinati dall’unificazione delle pene stabilite con le sentenze di condanna, ricevute in passato per il reato di rapina.