Al Ruggeri di Guastalla lo spettacolo “Il Rinascimento… a modo nostro”, realizzato dagli alunni del Ferrante Gonzaga di Guastalla

Domani, martedì 1 aprile 2025, alle ore 18.00 presso il Teatro comunale R. Ruggeri, andrà in scena lo spettacolo “Il Rinascimento… a modo nostro”, realizzato dagli alunni e dalle alunne delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo F. Gonzaga, con la direzione artistica della prof.ssa Cecilia Brozzi.

Lo spettacolo, aperto al pubblico e ad ingresso gratuito, è il risultato di un progetto scolastico interdisciplinare ideato dalla prof.ssa Brozzi e condotto insieme alle insegnanti Elisa Salsi, Lara Antechini e Valentina Molesini, con la collaborazione anche dei docenti di lettere, di arte e di musica. Un laboratorio storico, narrativo, musicale e teatrale legato alla città di Guastalla, alla sua storia e ai personaggi dell’epoca rinascimentale.

Sul palcoscenico, i ragazzi e le ragazze delle classi seconde reciteranno in costume d’epoca, interpretando personaggi storici legati a Guastalla e alla cultura del Rinascimento – Ferrante Gonzaga, Isabella d’Este, Vespasiano Gonzaga, Leonardo Da Vinci, Raffaello, solo per citarne alcuni – e tra una recita e l’altra si apprezzeranno intermezzi musicali con partiture del periodo. Ci saranno attori narratori, musici, danzatori e comparse in uno spettacolo che non mancherà di emozionare.