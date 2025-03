Adesioni record agli hub del commercio da parte degli esercizi commerciali di Guastalla e di Pieve

Nei giorni scorsi si è conclusa la raccolta delle adesioni agli Hub del Commercio, raggiungendo un totale di 122 adesioni, di cui 96 all’Hub urbano del centro storico e 26 all’Hub di prossimità di Via Pieve.

“Un risultato di cui possiamo essere più che soddisfatti, avendo coinvolto quasi la totalità degli esercizi commerciali” – ha detto l’assessore alle attività produttive Gianluca Crema, il quale, a nome della Giunta comunale, ringrazia tutti gli esercizi che hanno aderito, “dimostrando che hanno a cuore il progetto e la volontà di lavorare insieme per la nostra città”.

La documentazione per la richiesta di riconoscimento degli hub è già stata inviata in Regione, in accordo con le associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti e CNA e le associazioni locali Guastalla Live e il Comitato Commercianti La Pieve, che fin dall’inizio hanno condiviso questo percorso con il Comune. Ora si attende la risposta della Regione, con una tempistica prevista di circa 90 giorni.

“Se l’esito sarà positivo per entrambi gli Hub – spiega Crema – nei prossimi mesi potremo accedere ai bandi regionali per finanziare le azioni individuate e gli esercizi commerciali, che hanno aderito, potranno partecipare ai bandi. Nel frattempo, stiamo lavorando per accantonare un budget al fine di sostenere, con risorse proprie del Comune, eventuali iniziative non coperte dai fondi regionali che decideremo di portare avanti con chi ha aderito all’accordo di paternariato. Questo aspetto sarà definito con maggiore precisione a settembre”.

“Nei prossimi mesi, comunque, non resteremo fermi: organizzeremo una serata di approfondimento sulle proposte emerse dal confronto con le associazioni per definire gli investimenti e inizieremo a pianificare la gestione a regime degli Hub” conclude l’assessore Crema.

Nel frattempo, prosegue anche il lavoro e il confronto con le associazioni sull’organizzazione degli eventi estivi: saranno sicuramente replicati, in collaborazione con Guastalla Live, i cinque eventi di luglio del Sabato dei Saldi e i Mercoledì della Vasca, molto apprezzati sia dai cittadini che dai commercianti.

A questo si aggiunge, ovviamente, la programmazione estiva di spettacoli, concerti e cinema. L’agenda degli eventi è già fitta: da aprile a settembre, Guastalla ospiterà delle attività e iniziative praticamente ogni weekend e, nei mesi estivi, quasi ogni giorno, come già accaduto la scorsa estate.