Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 31 marzo 2025

Irregolarmente nuvoloso, con piovaschi sparsi e temporanee schiarite. Le piogge saranno più probabili sul settore centrale, dove assumeranno carattere nevoso oltre i 1500m, e sulla Romagna.

Temperature in lieve diminuzione, con minime comprese tra 8 e 11 gradi e massime tra 14 e 18 gradi. Venti deboli occidentali al mattino in pianura con rinforzi sui rilievi; tenderanno poi a disporsi da nord est e a rinforzare in serata anche sul mare, sulla costa e sul settore centro-orientale. Mare poco mosso, localmente mosso con moto ondoso in aumento in serata-nottata.

(Arpae)