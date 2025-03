Sassuolo travolgente: 5-1 alla Reggiana nel derby del Mapei Stadium

Il Sassuolo domina la scena al Mapei Stadium e travolge la Reggiana con un netto 5-1, confermando le ambizioni da protagonista in questa stagione di Serie B. La squadra di Fabio Grosso parte con il freno a mano tirato, subisce il gol iniziale della Reggiana, ma poi dilaga con una prestazione offensiva travolgente.

L’inizio del match vede un’ottima partenza degli ospiti, che sorprendono il Sassuolo dopo appena tre minuti: Antonio Vergara finalizza un’azione rapida con un tiro preciso nell’angolino basso, portando la Reggiana in vantaggio. Un’illusione che dura poco.

I neroverdi reagiscono immediatamente, prendendo il controllo del gioco. Al 15’, arriva il pareggio con Samuele Mulattieri, bravo a sfruttare una mischia in area e infilare la palla nell’angolino. La pressione del Sassuolo aumenta e al 18’ è una sfortunata autorete di Tobías Reinhart a regalare il vantaggio ai padroni di casa.

La Reggiana prova a reagire, ma la superiorità tecnica del Sassuolo emerge con forza. Al 35’, è Armand Laurienté a siglare il 3-1, sfruttando un assist di Cristian Volpato in contropiede. La squadra di Dionisi non si ferma e al 38’ trova il poker con un colpo di testa di Daniel Boloca, che chiude il primo tempo sul 4-1.

Nella ripresa, il Sassuolo controlla il gioco senza affondare troppo. La Reggiana tenta qualche timida reazione, ma le occasioni di Gondo e Portanova non impensieriscono Moldovan. Il match scivola via senza grandi emozioni fino al 84’, quando Luca Moro viene atterrato in area e il Sassuolo ottiene un calcio di rigore. Dal dischetto, Simone Verdi è freddo e firma il definitivo 5-1 all’86’.

Una vittoria schiacciante per il Sassuolo, che conferma di essere la squadra più attrezzata del campionato. Grosso può sorridere per la grande prestazione offensiva e per la reazione immediata dopo lo svantaggio iniziale.

Per la Reggiana, invece, una serata da dimenticare: la squadra di Viali parte bene ma poi crolla sotto i colpi dei neroverdi, mostrando evidenti fragilità difensive.

Il Sassuolo continua la sua corsa al vertice della classifica, mentre la Reggiana dovrà riorganizzarsi per evitare davvero il peggio classifica alla mano.