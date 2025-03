Ha inaugurato stamattina a Lido Po “Georgica. Festa della terra, delle acque e del lavoro nei campi”

La giornata si è aperta alle 9.30 con i giochi antichi di Officina Clandestina che proseguiranno per tutta la giornata. Per i più piccoli due spettacoli “Capitan Bretella” (domenica 30 ore 11.00) e “La Gran Varietà” (domenica 30 ore 16.00) a cura del Teatrino di Puck.

Sempre domenica 30 marzo l’incontro dal titolo Il pane delle sette croste, esplora così le tradizioni legate alla panificazione con esperti del settore come Gianluca Borlenghi, Mentore Negri della panetteria Il Cesto, che da anni combatte per la preservazione del lüadèl, antico pane sfogliato di Pomponesco; Flavio Borghi, titolare della panetteria “La Butega ad Frantòn” di Guastalla che ha ricevuto da Il Gambero Rosso il riconoscimento dei tre pani, unico caso per un forno delle province di Reggio e Parma, Francesca Andreani del forno artigianale a lievito madre La Granaia, affiancati dal sommelier Matteo Pessina, docente di enografia italiana e sommellier presso Alma Wine Academy – Scuola internazionale di Cucina italiana (Colorno-Parma).

La manifestazione si conclude con una riflessione sul fiume Po e sulle sue opportunità come straordinaria risorsa per il turismo, in sinergia con amministratori, associazioni e gli altri comuni rivieraschi, in vista di un futuro festival del Grande fiume, nel quadro della nomina, dell’Unesco nel 2019 a Riserva MaB del territorio denominato Po Grande (ore 17.30).

DA NON PERDERE

Vintage Bazar

Torna l’originale mercatino del collezionismo e del vintage, curato da Armando Nocco che arricchisce la kermesse con una nota di colore per gli amanti di cose del passato e degli oggetti rari, spesso ormai introvabili. La rassegna offre di tutto un po’: dagli oggetti di design alle porcellane, dai vetri di Murano ai quadri d’autore, insieme ad attrezzi agricoli e articoli bucolici ideali per rinnovare il décor della casa di campagna. E, poi, stampe e libri antichi, dipinti e incisioni, cartoline e francobolli, riviste, manifesti e fumetti. Antichi spartiti e strumenti musicali per i cultori della musica; banconote e monete rare per i collezionisti di numismatica; insegne pubblicitarie dagli anni ’40 e vecchie locandine originali di film. E, ancora, abiti e accessori vintage, pezzi unici griffati e non, che hanno segnato la storia del pret-à-porter, accanto a bijoux d’epoca. Sono solo alcune delle tante proposte esposte in questo simpatico déballage guastallese che attira sempre tanti curiosi e appassionati di cose d’antan.

IL PROGRAMMA NELLE ALTRE LOCALITÀ FLUVIALI.

Lido Po di Pomponesco (Mantova)

Durante tutto il weekend, è attivo il collegamento con il Porto fluviale di Pomponesco grazie all’imbarcazione Anguilla. A Pomponesco, tra filari di pioppi e voli di garzette, oltre al mercato del riuso “Mercato di Montecitorio”, verrà imbandito dalle Aziende Agricole di Valle di Casalmaggiore di Cremona, Agricola Tenca, Azienda vitivinicola orticola Torchio Giordano, Azienda Agricola Ca’ Vecchia, panetteria Il Cesto di Pomponesco (MN) e la Confraternita degli Amici del Lȕadèl un banchetto che propone porchetta, salumi e lȕadèl e giardiera, bigoli allo torchio al pomodoro, vino biologico e dolci. (Per informazioni Mentore Negri 339 7125712). Inoltre dalle 9.30 alle 18.30 di tutte e due le giornate della festa, saranno praticati lo yoga e altre numerose attività olistiche grazie alle attività curate dal Laboratorio di Benessere 7 Vite.

Domenica 30 marzo, nel porto di Pomponesco, si apre la giornata con un incontro alle ore 10.30 dedicato alle Creature fantastiche del Po a cura di Roberto Roda, segue alle ore 11.00 Pomponesco nella storia con Mara Mori. Nel pomeriggio, alle ore 15.00 è in programma il concerto di Folkin’ Duo a cura di Sara Gandolfi all’organetto diatonico e Marco Fornasari alla ghironda. Infine alle ore 16.00 si parlerà dei pani del Po con Mentore Negri, titolare del forno Il Cesto e Flavio Borghi, titolare del forno La Butega ad Frantòn di Guastalla

Gualtieri

Dal Punto Informazioni (info point) dell’Associazione Turistica Pro Loco del Comune di Gualtieri, si potrà raggiungere, attraverso un pulmino, da p.zzale Po di Gualtieri il cuore di quello che oggi viene definito uno dei Borghi più belli d’Italia: la splendida Piazza Bentivoglio con l’omonimo Palazzo che custodisce le sale affrescate del periodo rinascimentale, il Teatro Sociale, il Museo Antonio Ligabue e la donazione Tirelli Trappetti. Chiese, teatro e vicoli faranno da cornice a questo splendido borgo, a ridosso del grande fiume Po. Trasferimenti ogni 30 minuti. Prezzo per visita guidata 5 euro a Palazzo Bentivoglio e Teatro Sociale (Per maggiori informazioni Proloco-gualtieri@libero.it www. Proloco Gualtieri.it 3356955053 Luigi Ferrari).

Luzzara

Chi volesse raggiungere Luzzara e visitare la torre civica può farlo agevolmente. Dal Peace in Po di Guastalla, inforcando la ciclopedonale in direzione Luzzara, dopo 2 km si può raggiungere la torre civica (piazza Ermes Ferrari), simbolo del paese che con i suoi 55 metri, ne fanno la torre più alta della provincia di Reggio Emilia, da cui è possibile scorgere le città di Mantova e Reggio Emilia e tutti i paesi limitrofi. La visita gratuita – con binocoli – è a cura dei volontari dell’Associazione Antenna Amica. Orari: 10 -12 15-17 (Per informazioni Davide Panizza 348 2934416)

GEORGICA XI EDIZIONE – GUASTALLA – LIDO PO

29 – 30 MARZO 2025

Info su www.georgica.it info@georgica.it tel. 0521 313300

Ingresso giornaliero €5 Abbonamento 2 gg €7

Ingresso gratuito per: Bambini fino a 14 anni

Persone con disabilità e accompagnatore

Apertura biglietterie: dalle 9.30 alle 18.30

Dopo le 18.30 Ingresso Libero

Link per l’acquisto dei biglietti online

https://www.clappit.com/biglietti-georgica/biglietti/georgica-2025-it.html

CAMPERISTI

Via Ugo Foscolo, 9 – 42016 Guastalla

Sosta 44°55’27.65″N 10°39’10.95″E(4) AA Via U.Foscolo. Camper service, WC Wash, elettricità, pista ciclabile, illuminazione, parzialmente ombreggiata con distributore acqua refrigerata gratuita.