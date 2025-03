Cerca di sottrarsi al controllo della Volante ma viene trovato in possesso di sostanza stupefacente, arrestato 35enne

Ieri intorno alle 18, durante l’ordinaria attività di controllo del territorio, mentre transitava in via Martiri di Piazza Tien an Men, una pattuglia delle Volanti, notava il conducente di uno scooter, che, alla vista dell’auto con colori di istituto, aumentava la velocità di marcia, cercando di farsi spazio tra le auto incolonnate nel traffico. Immediatamente, gli operatori gli intimavano l’alt al fine di procedere ai necessari controlli. L’uomo, 35enne di origine marocchina e residente a Parma, sembrava infastidito dal controllo e forniva agli operatori solo il passaporto, mentre risultava sprovvisto della patente di guida.

Il comportamento dell’uomo, con precedenti per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, insospettiva gli operatori delle Volanti, che al fine di effettuare tutti i dovuti accertamenti, accompagnavano l’uomo presso gli Uffici della Questura, dove, veniva trovato in possesso di circa 23 grammi di cocaina e 40 grammi di hashish, nonché della somma di circa 500 euro in banconote di piccolo taglio.

Pertanto, l’uomo veniva tratto in arresto per l’ipotesi di reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il giudizio direttissimo. Inoltre, veniva sanzionato ai sensi del Codice della Strada perché privo di patente di guida.

La sostanza stupefacente e tutto il materiale rinvenuto durante l’attività, invece, venivano immediatamente posti sotto sequestro.