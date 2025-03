Reggio Emilia: ruba la borsa di un’anziana signora dal cestino della bicicletta ma viene subito individuato

Nella mattinata di martedì 25 marzo operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato sono intervenuti in Piazzale Fiume a seguito della segnalazione del furto con strappo di una borsetta appena avvenuto ai danni di un’anziana signora.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti prendevano subito contatti con la signora la quale riferiva che, mentre si trovava a bordo della sua bicicletta, un giovane soggetto afferrava la borsa riposta sul cestino anteriore e contenente il telefono cellulare, il portafoglio con diverso denaro contante e altri effetti personali, per poi darsi immediatamente alla fuga.

Sul posto erano presenti anche altri testimoni oculari che confermavano la versione fornita della vittima e aggiungevano ulteriori dettagli relativi, prevalentemente, alla fisionomia e al vestiario indossato dal presunto autore che, secondo la ricostruzione, si sarebbe allontanato a piedi oltrepassando il parco Alcide Cervi.

Immediate a quel punto le attività di ricerche effettuate dagli uomini della Polizia di Stato che, qualche decina di minuti più tardi, rintracciavano un soggetto perfettamente corrispondente alle descrizioni e che, effettivamente, veniva trovato in possesso sia del telefono cellulare che del portafoglio precedentemente sottratto alla vittima.

Si tratta di un soggetto minorenne di origine straniera, già noto alle forze dell’ordine per via di alcuni precedenti di polizia. In virtù di quanto sopra, il giovane è stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di furto aggravato dall’aver commesso il fatto con destrezza.

Il contenuto della borsa, ovvero il telefono cellulare ed il portafoglio rinvenuti, sono stati restituiti all’anziana signora che, nel momento della restituzione, ci ha tenuto a ringraziare personalmente gli operatori della Polizia di Stato intervenuti posando con loro in una foto ricordo dell’infausto episodio terminato, fortunatamente, con un lieto fine.