Martedì 1° aprile le assemblee d’insediamento delle nuove consulte frazionali di Panzano e Saliceto Buzzalino

Le nuove consulte frazionali di Panzano e Saliceto Buzzalino sono pronte a prendere servizio. Lo scorso 23 febbraio si sono tenute le elezioni per il rinnovo degli organi ausiliari del Consiglio comunale, che svolgono il compito di individuare esigenze, necessità e priorità delle frazioni, oltre a proporre interventi e soluzioni all’Amministrazione.

La nuova consulta frazionale di Panzano è composta da Carlo Cherubini, Guido Lugli, Pasquale Giglio, Martina Serri, Andrea Piovan, Marco Benedetti e Mario Goldoni, mentre i membri della nuova consulta frazionale di Saliceto Buzzalino sono Francesco Bazzani, Linda Vezzani, Gheorghe Borta, Loris Goldoni, Luciano Ceré, Marco Pagliani e Francesca Geti.

Martedì 1° aprile si terranno le assemblee di insediamento, alle 18.30 a Panzano e alle 20.30 a Saliceto Buzzalino, in occasione delle quali verranno nominati il presidente, il vicepresidente e il segretario di entrambe le consulte.

Per quanto riguarda l’affluenza, rispetto alle votazioni del 2019, si è registrato un significativo aumento della partecipazione elettorale. Il numero di aventi diritto che si è recato alle urne è infatti salito: dai 120 del 2019 (65 a Panzano e 55 a Saliceto) ai 147 di quest’anno (94 a Panzano e 53 a Saliceto).

“L’importante affluenza alle elezioni per il rinnovo delle consulte frazionali rappresenta un dato particolarmente positivo, che conferma il crescente interesse da parte delle cittadine e dei cittadini di occuparsi e preoccuparsi del buon vivere nel nostro Comune – sottolinea l’assessore alle Frazioni Vincenzo Walter Stella –. Sono convinto che i due nuovi nuclei frazionali, eletti democraticamente, saranno in grado di sviluppare una positiva interazione con l’Amministrazione comunale e potranno contribuire in maniera costruttiva ad analizzare e risolvere le problematiche più sentite dai territori periferici, oltre a proporre e organizzare iniziative sociali e culturali volte a promuovere e rivitalizzare sempre più le frazioni di Campogalliano. La Giunta, sempre pronta ad ascoltare le proposte che perverranno dalle consulte, ha in programma una serie di iniziative e idee da condividere nel tempo con i residenti di Panzano e Saliceto Buzzalino. A nome dell’Amministrazione comunale, auguro alle nuove consulte un buon lavoro”.