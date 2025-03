Lapam Confartigianato sulla polizza contro gli eventi catastrofali

«Il decreto sull’obbligo di assicurazione contro le calamità naturali e gli eventi catastrofali è inapplicabile. Chiediamo che prevalga il buon senso e che si intervenga con un rinvio dell’entrata in vigore per chiarirne tutti gli aspetti e costruire polizze adatte alle esigenze delle imprese». È il sollecito che arriva dal presidente Lapam Confartigianato Gilberto Luppi in merito alla scadenza, prevista ad oggi al 31 marzo, per la stipula della polizza assicurativa obbligatoria da parte delle imprese contro gli eventi catastrofali.

«Ci sono ancora troppi interrogativi – spiega e conclude Luppi –: sono esclusi, ad esempio, i danni da precipitazioni intense che sono sempre più frequenti e devastano molte zone del nostro Paese. Così come non è indicata una classificazione e una mappa dei “territori a rischio” e ciò porterebbe a una applicazione disomogenea e arbitraria nelle aree vulnerabili del Paese con costi diversi e ingiustificati delle polizze a carico delle imprese. Ora, è più che mai urgente trovare soluzioni concrete, percorribili e realmente utili per coprire questa tipologia di rischi. È necessario riaprire immediatamente il confronto ai tavoli ministeriali per trovare soluzioni ed eventualmente prevedere l’introduzione di una soglia al di sotto della quale si configuri il rischio non significativo in relazione al modesto valore dei beni assicurabili».