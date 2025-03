Questa mattina, presso il Municipio di Castelfranco Emilia, l’associazione “Amici del Cuore” ha donato un defibrillatore alla parrocchia di Castelfranco Emilia, rafforzando così la rete di dispositivi salvavita presenti sul territorio. L’iniziativa non si è limitata alla sola consegna dello strumento: nei mesi scorsi, infatti, sono stati attivati specifici corsi di formazione per insegnare ad alcuni di coloro che frequentano la parrocchia l’uso corretto del defibrillatore, affinché in caso di emergenza si possa intervenire tempestivamente e in modo efficace.

Giovanni Gargano, sindaco di Castelfranco Emilia, esprime il proprio apprezzamento per l’iniziativa, sottolineandone l’importanza per la comunità: «Questa donazione rappresenta un gesto di grande valore, perché la presenza di un defibrillatore e la formazione di persone capaci di utilizzarlo possono fare la differenza tra la vita e la morte. Ringrazio l’associazione ‘Amici del Cuore’ per il loro impegno costante nella sensibilizzazione e nella prevenzione cardiovascolare, oltre alla Parrocchia, che ha saputo fare rete e formare alcuni cittadini. È grazie a realtà come queste che il nostro territorio diventa sempre più sicuro e attento alla salute dei cittadini».