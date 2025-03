Domenica al Teatro Bismantova due straordinari appuntamenti tra letteratura e musica, per riflettere e divertirsi

Duplice appuntamento di alto livello domenica, 30 marzo, al Teatro Bismantova di Castelnovo Monti, che proporrà un pomeriggio di approfondimento ma anche divertimento. Alle ore 16 nel Foyer del Teatro verrà presentato il libro “Non si tocca la frutta nei supermercati però i culi nelle metropolitane” (edizioni Einaudi) di Alessandra Carnaroli, che sarà presente in sala. L’evento rientra nell’ambito della Rassegna “Finalmente domenica” in collaborazione con Fondazione I Teatri di Reggio Emilia. Guiderà l’incontro l’assessore alla cultura del comune di Castelnovo Monti Erica Spadaccini.

“Può cambiare l’ordine di grandezza – spiega l’autrice – ma ciò che accomuna le guerre in Ucraina e a Gaza, i femminicidi e le alluvioni, le storture dei rapporti familiari o una sciagurata giornata al mare va sempre cercato nella vulnerabilità degli esseri umani e nella loro parallela e incessante capacità di produrre disastri”. Ogni giorno siamo colpiti da un’infinità di fatti cronaca, a volte gravissimi, ma che si estinguono veloci, bruciati da sempre nuove violenze e tragedie. Nei versi di Alessandra Carnaroli li ritroviamo tutti, resi nella loro cruda e scarnificata essenza.

Alle ore 17.30 in sala grande ci sarà il concerto “Sonata per tubi”, arie di musica classica per strumenti inconsueti, di e con Ferdinando D’Andria, Maila Sparapani, Marilù D’Andria. Il concerto fa parte della Rassegna “Molto Forte Incredibilmente Vicino” del Teatro Bismantova, e rappresenta un appuntamento speciale per tutti: anche per bambini, giovani e famiglie. Musica inconsueta o circo inedito? È una sorta di circo dell’invenzione, cantato e suonato dal vivo: Sonata per tubi è uno spettacolo contemporaneo che ricerca la musicalità negli oggetti e negli attrezzi di circo, trasformandoli in strumenti musicali attraverso l’ingegno e l’uso della tecnologia. La musica avanza tra Rossini, Bach, Beethoven, Pink Floyd, Rolling Stones e Luis Armstrong. Poi arriva lei: eroina moderna, che sconvolge ogni armonia. Nella fantasia di ogni adolescente c’è l’esigenza di fare qualcosa di eroico, di particolare, che sia al di fuori della quotidianità per diventare adulti. Ne consegue un crescendo di canti polifonici a tre voci, di danze e prove di coraggio, musicali e circensi, che condurranno ad un rituale finale per il passaggio dall’adolescenza alla vita da adulto.

Informazioni: www.teatrobismantova.it, tel. 0522 611876, 348 8570060.