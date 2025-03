Tra sabato 29 e domenica 30 marzo 2025 torna l’ora legale: alle due di notte le lancette dovranno essere spostate in avanti di sessanta minuti, ovvero alle tre di notte. Dormiremo tutti un’ora in meno, ma in compenso avremo giornate più lunghe e più luce naturale da sfruttare. L’ora solare tornerà domenica 26 ottobre 2025.