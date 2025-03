Come comunicare in maniera corretta con il proprio cane? Al via il corso di formazione per ottenere il patentino

Come comunicare nel modo corretto con il proprio cane? Come prevenire comportamenti aggressivi e problemi comportamentali da parte del nostro amico a quattro zampe? Riparte il corso formativo, a cura dei veterinari dell’Azienda USL di Modena, che ha l’obiettivo di approfondire la conoscenza del mondo canino per salvaguardare da un lato il benessere degli animali e i loro diritti, dall’altro la salute e l’incolumità pubblica.

I detentori di cani, infatti, non sempre interagiscono in modo corretto con il proprio animale, soprattutto perché mancano alcune conoscenze sulle esigenze fisiologiche, comportamentali e comunicative della specie, e queste carenze possono portare a compiere, in buona fede, errori comuni.

Convivere e comunicare correttamente con il proprio cane significa:

migliorare la qualità della relazione affettiva e quindi il rapporto tra proprietario e cane

prevenire l’aggressività e gli errori inconsapevoli

favorire il rispetto delle regole

sviluppare comportamenti socialmente accettabili (il cane buon cittadino)

Sono cinque le giornate formative, a cui è necessario partecipare in presenza, che permetteranno di ottenere il patentino per detentori di cani. Il primo incontro, in programma il 5 aprile, sarà dedicato all’etologia canina (il comportamento dei cani), in particolare allo sviluppo comportamentale in relazione alle diverse fasi di vita, da cucciolo a cane anziano.

Per partecipare è necessario iscriversi entro martedì 1 aprile compilando l’apposito form e pagando la quota di iscrizione al corso pari a 40 euro.

Tutte le informazioni per l’iscrizione e il programma completo delle cinque giornate formative sono consultabili all’indirizzo:

www.ausl.mo.it/evento/percorso-formativo-volontario-per-il-rilascio-del-patentino-ai-detentori-di-cani/