Ceramica, elezioni Foncer: Fesica Confsal ritorna con Ruggero Del Vecchio all’assemblea emiliana

Si sono concluse le elezioni per il rinnovo dei delegati dei lavoratori dell’Assemblea Foncer, il fondo pensione per i dipendenti del settore ceramico e materiali refrattari. Con una partecipazione del 51,67%, sono stati scrutinati 5.570 voti validi. La distribuzione dei seggi ha visto l’ottenimento di una rappresentanza Fesica Confsal grazie all’elezione di Ruggero Del Vecchio.

Letizia Giello, segretaria nazionale Fesica Confsal comparto ceramico, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti e ha sottolineato l’importanza della partecipazione dei lavoratori per la trasparenza e l’efficacia della gestione del fondo pensione. Soddisfatto per il seggio ottenuto anche il segretario generale Bruno Mariani che ha augurato “buon lavoro”.