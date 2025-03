Campogalliano, un corso del Digitale facile in biblioteca per scoprire come accedere a libri e riviste da smartphone

Il progetto Digitale Facile arriva anche in biblioteca. Martedì 1 aprile la biblioteca comunale Edmondo Berselli di Campogalliano ospita un incontro dedicato alle opportunità digitali legate al servizio, in particolare verrà mostrato come consultare libri, riviste e altri contenuti editoriali della biblioteca direttamente dal proprio smartphone o da altri device.

Un’occasione per saperne di più su come avere accesso ai volumi, ai periodici e, in generale, al vasto patrimonio librario e documentale già disponibile in versione digitale. L’incontro, che si terrà dalle 18 alle 19.30, è ad ingresso libero e gratuito, con prenotazione consigliata, chiamando il numero 338-4312304.

L’iniziativa rientra nel progetto Punto Digitale Facile, presente a Campogalliano presso lo sportello Facile nella sede municipale di piazza Vittorio Emanuele II 1, dove è possibile ricevere servizi di facilitazione digitale, come la formazione e l’assistenza personalizzata individuale, per accompagnare la comunità nell’utilizzo di internet, delle tecnologie e dei servizi digitali pubblici e privati.

I Punti Digitale Facile sono gestiti in co-progettazione dall’Unione delle Terre d’Argine e da quattro Enti del Terzo Settore (ETS), individuati con un avviso pubblico: CSV Terre Estensi (ente capofila), ANS Anziani e Non Solo, Cooperativa Il Mantello e Circolo la Fontana di Fossoli.