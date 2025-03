SBAM! Il 29 marzo a San Prospero il gran finale della stagione del teatro partecipato TiPì

Sarà la grande festa del Cirque-Cabaret di SBAM!, sabato 29 marzo alle ore 20.45, a concludere ‘Contatto’, la stagione del teatro partecipato di TiPì che ha animato l’Auditorium ‘Volmer Fregni’ di San Prospero.

Una chiusura “col botto”, come si usa dire, in cui la compagnia Nahia coinvolgerà gli spettatori in un turbine di musica e parole, danza e circo, che si alterneranno e interagiranno per dar vita a un appuntamento unico ed entusiasmante.

In un’atmosfera da night club, animata da un misterioso barista-poeta, si incrociano gangster da strapazzo, soubrette tuttofare e cantanti-incantatrici. Sul palco il pubblico troverà artisti già conosciuti e non, canto, ballo, poesia e divertimento: uno spettacolo corale dedicato a un artista unico e indimenticabile.

Infatti, oltre a Irma Ridolfini e Paolo Zaccaria, direttori artistici di TiPì, sul palco ci saranno la pianista Sara Setti, la danzatrice Amalia Ruocco, la cantante Candela Marzinotto e gli attori Matteo Baschieri e Federico Cibin. Tante discipline fuse insieme per creare una serata unica, che sia insieme una festa e un ricordo poetico.

“Quest’ultimo appuntamento – commentano i direttori artistici Irma Ridolfini e Paolo Zaccaria – rappresenterà una grande festa per celebrare una Stagione in cui TiPì si è proposto a nuovi pubblici, con una programmazione domenicale specificatamente concepita per giovani spettatori e famiglie, continuando contemporaneamente con la proposta del sabato sera, cercando in ogni caso di avanzare proposte di qualità che potessero stimolare la partecipazione di una comunità di spettatori, perché il teatro come lo intendiamo noi non è soltanto godimento passivo, ma cultura in grado di generare curiosità, riflessione e occasioni di condivisione. Tra spettatori affezionati e nuovi incontri, quella di sabato sarà l’occasione per salutarli e ringraziarli tutti, dando appuntamento alla prossima Stagione”.

La Stagione di TiPì è stata realizzata grazie al contributo del Comune di San Prospero e della Regione Emilia-Romagna.

La biglietteria è aperta mercoledì dalle ore 18.45 alle 19.45 e, nei giorni di spettacolo, il sabato dalle 18:30, la domenica un’ora prima degli spettacoli.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere tramite e-mail a progetto.tp@gmail.com, e via WhatsApp al 331.7487202. Prevendite sul sito www.diyticket.it.

Per info consultare la pagina Facebook TiPì – Stagione di Teatro Partecipato, il profilo Instagram stagione.tp e il sito www.stagionetipi.com.