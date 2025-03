Sabato sera ultimo spettacolo della rassegna “I nostar dialett” al Ruggeri di Guastalla

Ultimo appuntamento al Ruggeri di Guastalla con il teatro dialettale nell’ambito della rassegna “I NOSTAR DIALETT”, i cui proventi, come nelle ultime edizioni, saranno devoluti all’A.I.S.M. (Associazione Italiana Sclerosi Multipla).

Sabato 29 marzo alle ore 21.00, la compagnia dialettale di Gualtieri “La Palanca Sbusa” presenta “Le scarpe dei Tacchi”, una divertente commedia dialettale scritta da Ugo Franzoni.

Un guasto al computer dell“INPS obbliga alcuni pensionati ed ex dipendenti dell“azienda della famiglia Tacchi a rientrare al lavoro. Questi si accorgono da subito che le cose sono completamente cambiate e, preoccupati del futuro dell“azienda e del loro ex padrone, cercheranno di cambiare in meglio le cose.

I biglietti si acquistano la sera stessa dello spettacolo.

Non si fa prevendita o prenotazione – Info: 370 3186390