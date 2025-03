Mezza Maratona Maranello-Modena, modifiche alla viabilità

Domenica 30 marzo si terrà la mezza maratona Maranello-Modena “memorial Enzo Ferrari”, alla quale hanno aderito circa 6 mila atleti che partiranno da Maranello intorno alle 9, transitando all’interno del circuito Ferrari, attraverseranno Formigine e raggiungeranno Modena su via Giardini. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, sono previste sospensioni della circolazione e divieti di sosta.

In particolare, indicativamente dalle 8 alle 14, in città sarà sospesa la circolazione lungo il percorso: via Giardini, piazzale Risorgimento, viale Muratori, viale Trento Trieste, largo Garibaldi (con transito davanti alla casa di Enzo Ferrari), largo Porta Bologna, via Emilia centro, via Farini, largo San Giorgio e piazza Roma. Le strade saranno progressivamente riaperte al termine del passaggio dei podisti. Nelle stesse vie interessate dal percorso sarà vietata la sosta dalle 6 o dalle 7 (a seconda delle vie) alle 14 di domenica. La circolazione stradale sarà sospesa e la sosta sarà vietata anche in piazzale San Domenico e via Tre Febbraio dalle 6 alle 14. Sosta vietata nella stessa fascia oraria anche in corso Accademia, mentre nelle vie Santa Margherita e Fonteraso, che saranno a doppio senso di circolazione a senso unico alternato, il divieto sarà dalle 7 alle 14. In piazzale Tien An Men il divieto di sosta nella area del parcheggio dell’ex distributore carburanti il divieto sarà dalle 19 di sabato 29 marzo alle 14 di domenica.

Per raggiungere il Nuovo ospedale civile Sant’Agostino-Estense, durante l’iniziativa sono previste deviazioni, eccetto che per i mezzi di soccorso cui, in caso di necessità, sarà garantito l’attraversamento a cura della Polizia locale. In particolare, per chi proviene dal casello di Modena nord il percorso previsto è: tangenziale direzione Sassuolo, uscita 18 direzione Abetone, uscita 20 strada Bellaria direzione Montale Rangone, via Martiniana direzione Baggiovara. Per chi proviene dal casello di Modena sud il percorso è strada Bellaria direzione Montale Rangone, via Martiniana direzione Baggiovara. Per chi proviene da Modena centro, è possibile percorrere via Fratelli Rosselli direzione periferia, stradello San Giuliano, stradello Poli, via Contrada direzione Giardini, via Stradella, via Martiniana direzione Baggiovara. In alternativa, è possibile percorrere strada Morane direzione periferia, strada Bellaria direzione Montale Rangone, via Martiniana direzione Baggiovara. Su tutto il percorso interessato dalla manifestazione saranno comunque presenti personale della Polizia locale e volontari per gestire le chiusure e le deviazioni, oltre a eventuali emergenze che potrebbero presentarsi.