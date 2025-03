Inaugurata la nuova palestra della scuola Carducci di Modena

È stata inaugurata con una grande festa, questa mattina, giovedì 27 marzo, la nuova palestra della scuola secondaria di primo grado Giosuè Carducci, in via Ciro Bisi 140. All’iniziativa, che ha preso il via alle 9.30, hanno partecipato oltre un centinaio di studenti, insieme a docenti, personale scolastico, numerose autorità e ad Andrea Lucchetta, pallavolista e atleta Illumina di Sport&Salute.

Dopo un’esibizione coreografica e una dimostrazione di tchoukball a cura di studenti e docenti della scuola, c’è stato il taglio del nastro del nuovo impianto sportivo e gli interventi del sindaco di Modena Massimo Mezzetti, della dirigente scolastica Ic5 Maria Tedeschi, della responsabile Ufficio studi – Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna sede di Modena Felicia Paola Diana, dell’assessora alle Politiche educative Federica Venturelli, dell’assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni, e dell’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi. Presenti numerose autorità. A seguire, i festeggiamenti sono proseguiti con un’esibizione canora sempre a cura degli studenti e dei docenti della scuola.

“Siamo molto felici – ha affermato il sindaco Mezzetti – di aver restituito questa palestra alla scuola e alla comunità tutta visto che potrà essere utilizzata anche dalle associazioni sportive. Un impianto bellissimo che conferma una tradizione di Modena come città leader negli impianti sportivi pubblici e dove tantissimi sono i cittadini, soprattutto giovani, che praticano sport. La storia di questi lavori è stata un po’ tribolata ma siamo riusciti ad arrivare al termine grazie alla ditta che li ha conclusi e che ringrazio assieme a tutti coloro che nell’Amministrazione comunale hanno lavorato per questo risultato”.

La nuova palestra presenta una superficie di oltre 1000 metri quadrati (circa il doppio rispetto alla precedente), con un’area di gioco alta 7,30 metri (due metri in più), che la rende una struttura di categoria Silver 1, omologata per le discipline sportive come basket e pallavolo. L’impianto ha già iniziato a ospitare le prime attività scolastiche e verrà utilizzato prossimamente anche per attività sportive extrascolastiche grazie a un secondo ingresso indipendente rispetto all’istituto scolastico.

Dotata di tribuna telescopica (a struttura estraibile) da 234 posti per il pubblico, quattro spogliatoi per squadre o classi, spogliatoi per arbitri o insegnanti, infermeria e servizi igienici per il pubblico, la palestra è stata realizzata senza barriere architettoniche, presenta posti dedicati a persone disabili ed è dotata di ascensore per consentire il passaggio dal piano palestra all’interrato.

Il fabbricato preesistente era rimasto danneggiato dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio comunale nel maggio 2012, così come l’auditorium, entrambi realizzati in un secondo tempo rispetto all’edificio che ospita le aule, dove invece non sono stati riscontrati problemi di staticità. I lavori di miglioramento sismico hanno riguardato la demolizione della vecchia palestra e la posa di fondamenta e dello scheletro del nuovo edificio (con il primo stralcio) e la ricostruzione del corpo (con il secondo stralcio), per un valore complessivo dell’opera pari a 6 milioni 700 mila euro, finanziato in buona parte in proprio dall’Amministrazione e con un contributo della Regione Emilia-Romagna nell’ambito degli interventi post sisma.

Il campo da gioco è pavimentato in parquet multistrato in rovere con sottofondo elastico coerente alle indicazioni dalla Federazione Italiana Pallacanestro. Sul lato ovest trovano spazio le panchine delle due squadre con al centro il tavolo degli arbitri e degli addetti al punteggio e timer, mentre sul lato est è individuata l’area per il pubblico con tribuna telescopica elettricizzata. Lo spazio da gioco è separato dallo spazio del pubblico da una transenna amovibile durante le attività scolastiche. Al piano terra, oltre agli spogliatoi, sono presenti anche tre grandi depositi destinati ad archivio scolastico, l’ingresso per attività extrascolastiche dotato di biglietteria e di uno spazio ristoro predisposto per accogliere distributori automatici di bevande e snack, oltre ai servizi igienici per il pubblico, l’infermeria e i depositi delle attrezzature sportive.