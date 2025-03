Dopo i lavori l’ufficio postale di Campogalliano a si è trasformato in Sportello Unico Digitale di prossimità e ha riaperto oggi

Ha riaperto oggi, giovedì 27 marzo, l’Ufficio Postale di Campogalliano. I lavori di ammodernamento della sede di Largo John Lennon 11 consentono a breve di accogliere tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione e alcuni già attivi; tra questi il più atteso è quello della richiesta e rinnovo passaporti. Infatti, grazie all’accordo tra Poste Italiane e Ministero dell’Interno, residenti e domiciliati nel comune di Campogalliano stanno già usufruendo del servizio presentando la documentazione per il passaporto direttamente allo sportello.

Presso l’ufficio di Campogalliano sono già stati richiesti oltre dieci passaporti. Effettuare la richiesta è semplice. Basta consegnare all’operatore dell’ufficio postale del proprio comune un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo bisogna consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica, l’operatore raccoglie le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto può essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente oppure ritirato in Questura.

Il servizio di rilascio del passaporto si aggiunge agli altri già attivi negli uffici postali interessati dal progetto Polis, dove è possibile ritirare certificati anagrafici e di stato civile, resi disponibili da Anpr, ovvero la banca dati unica del Ministero dell’Interno; i servizi INPS per i pensionati come il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

Oltre ai nuovi servizi l’ufficio ha acquisito anche una nuova veste con spazi più moderni, infatti, l’ufficio ha migliorato il suo abituale layout prestando particolare attenzione al confort ambientale attraverso la realizzazione di sportelli relazionali ribassati, ed interni più luminosi oltre all’installazione, avvenuta qualche mese fa, di un nuovo Atm Postamat di nuova generazione, dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione delle carte di credito, oltre di un lettore barcode per rendere più semplice il pagamento dei bollettini prestampati tramite QR code. Inoltre, è possibile prelevare contanti senza l’utilizzo della carta elettronica, grazie alla nuova funzionalità “cardless”, infatti, è sufficiente utilizzare le app “PostePay” e “BancoPosta” per effettuare operazioni di prelievo in pochi passaggi e in totale sicurezza direttamente dal proprio smartphone.

L’ufficio postale di Campogalliano è a disposizione dei cittadini con il consueto orario, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.