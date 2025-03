Distretto di Vignola, delegazione giapponese alla scoperta dei servizi territoriali dedicati agli anziani

Che tipo di supporto può e deve assicurare il sistema sanitario alla popolazione più anziana? Nasce da questa domanda la recente visita di una delegazione giapponese ai servizi territoriali dedicati alla terza età attivi del Distretto sanitario di Vignola. Protagoniste due docenti, le professoresse Lisa Kuzunishi dell’Univesità ‘Otemon’ di Tokyo e Naoko Horie dell’Università ‘Kio’ di Nara, arrivate in Italia per condurre una ricerca su come viene gestito l’attuale trend epidemiologico del progressivo invecchiamento della popolazione.

In particolare, il Giappone soffre il fenomeno, in costante crescita, dei nuclei familiari (oltre 10 milioni) formati da un solo anziano che vivono fino alla morte in completa solitudine. Per contrastare questa tendenza, la delegazione giapponese ha voluto approfondire come gli altri Paesi, tra cui l’Italia, affrontano questo fenomeno, alla luce di una popolazione altrettanto anziana, ma con un’assistenza sociale e familiare molto radicata.

Accolte dalla Direttrice del Distretto sanitario di Vignola, Federica Casoni, dalla Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Unione Terre di Castelli, Romina Bertoni, e dal Direttore Socio-sanitario dell’Azienda USL di Modena, Massimo Zucchini, con i saluti istituzionali del Presidente dell’Unione Terre di Castelli, Iacopo Lagazzi, la sindaca di Vignola Emilia Muratori, il sindaco di Spilamberto Massimo Glielmi e il sindaco di Castelvetro Federico Poppi, le docenti giapponesi hanno ricevuto informazioni sul sistema sanitario nazionale e regionale, con particolare riferimento ai servizi sanitari e socio-sanitari rivolti alla popolazione anziana.

La mattinata è proseguita con la visita presso la Casa della Comunità di Guiglia per comprendere sul campo alcuni percorsi assistenziali, come l’infermiere di comunità, l’azione dei medici di medicina generale e dell’ equipe multidisciplinare della Geriatria territoriale, con approndimenti sulla prevenzione del decadimento cognitivo attraverso il progetto delle Palestre della Memoria, il ruolo del Punto Unico di Accesso socio-sanitario con l’importante integrazione con il servizio sociale e delle associazioni di volontariato. La delegazione ha visitato anche la Comunità Alloggio gestita da ASP, momento importante per approfondire le tipologie di servizi socio-sanitari rivolti alla popolazione anziana. La giornata si è conclusa con la visita alla Casa Residenza Anziani ‘Roncati’ di Spilamberto, sede di gestione anche delle dimissioni protette dei pazienti provenienti dagli ospedali della rete provinciale, che ha permesso di raccontare anche l’azione della Centrale Operativa Territoriale (COT).

“La visita nel Distretto sanitario di Vignola delle docenti giapponesi ha certificato come il nostro modello di welfare per gli anziani sia oggetto di studio ed interesse – dichiara Iacopo Lagazzi, Presidente dell’Unione Terre dei Castelli -. Ragionare insieme di questi aspetti sanitari, sociali, ma anche economici, rispetto ai quali dobbiamo farci trovare pronti, consente a tutti, mostrando le soluzione attuate, di ragionare sull’evolversi degli scenari. L’Italia e il Giappone, seppur così distanti, affrontano tematiche e sfide simili, emerse anche durante le conversazioni con le professoresse”.

“La visita della delegazione giapponese ha rappresentato un momento di confronto costruttivo e vivace sull’organizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari del Distretto di Vignola – sottolinea Federica Casoni, Direttrice del Distretto sanitario di Vignola -. E’ stata l’occasione per raccontare e mostrare l’esperienza dei professionisti sanitari, l’impegno quotidiano del volontariato e dell’essere comunità. Ringrazio tutte le persone che hanno reso possibile questa esperienza, a partire dalla Responsabile dell’Ufficio di Piano, Romina Bertoni, e tutti i sindaci presenti”.