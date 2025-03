Sport di TUTTI Parchi apre a Castel Maggiore

Castel Maggiore entra nella grande palestra a cielo aperto di Sport e Salute SpA. Il Comune, infatti, ha aderito al progetto Sport di TUTTI – Parchi, ideato e sostenuto da Sport e Salute S.p.A. (la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita) e promosso assieme ad ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

L’iniziativa sarà presentata sabato 29 marzo alle 10.00 presso il parco Tolomelli, in via Angelelli.

Dopo tanti parchi aperti su tutto il territorio nazionale, è ora il Comune di Castel Maggiore, da sempre attento al benessere e alla salute della propria cittadinanza, che aderisce alla promozione del wellness nei giardini, nei parchi e nelle aree urbane.

L’Area Attrezzata digitalizzata – in rete con tutte le altre già installate nel resto del Paese – è stata realizzata da Sport e Salute e si trova nell’area del Parco Tolomelli: sarà un luogo dedicato al benessere di tutti i cittadini. Per stare insieme, per praticare attività fisica, esercitandosi da soli o in gruppo.

Su ogni singolo attrezzo, ciascuno potrà scaricare i tutorial di allenamento, attraverso un semplice QR Code, potendo così fare attività fisica nel verde, per rigenerare corpo e mente.

Il Comune di Castel Maggiore si occuperà direttamente della gestione dell’area attrezzata che viene messa a disposizione delle ASD del territorio e di tutti, senza limiti di età, nel rispetto del principio dell’open use.

L’inaugurazione e la consegna alla cittadinanza di Sport di TUTTI Parchi al Parco Tolomelli, si terrà sabato 29 marzo dalle 10.00 alle 11.30.

Si celebrerà lo sport e il benessere psico-fisico alla presenza del Sindaco Luca Vignoli, dell’Assessore allo Sport Carlo Salvatori, assieme ai partner del progetto che racconteranno il valore dell’iniziativa. Interverranno infatti, il Coordinatore Regionale del Progetto di Sport e Salute S.p.A. – Antonella Luminosi, e parteciperà la Consulta Sportiva di Castel Maggiore. Sarà presente anche Yannick Tourè – noto sportivo di Castel Maggiore agonista atletica leggera 100-200 mt, personal trainer e nutrizionista.

Dopo il taglio del nastro, ci sarà l’attività dimostrativa del QR CODE e attività pratiche con i ragazzi della scuola di Judo.