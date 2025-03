Sassuolo-Reggiana: tifosi granata pronti alla protesta fuori dallo stadio

La sfida tra Sassuolo e Reggiana, valida per la 31^ giornata di campionato di Serie B, si sta trasformando in un vero e proprio caso di ordine pubblico. Quella che avrebbe dovuto essere una partita di richiamo per il torneo cadetto è ora al centro di discussioni e polemiche, con i tifosi della Reggiana pronti a manifestare il loro dissenso rimanendo all’esterno dello stadio per l’intera durata del match.

I tifosi del Sassuolo saranno collocati in curva sud, mentre ai sostenitori della Reggiana saranno riservati il settore ospiti (curva nord) e la Tribuna Est settore nord. Una suddivisione già anticipata nei giorni scorsi con l’avvio della prevendita dei biglietti.

In segno di dissenso per la decisione di non invertire le curve (come richiesto dai tifosi della Reggiana) è arrivato l’annuncio sui canali granata di un non ingresso allo stadio, preferendo restare (si legge), fuori dall’impianto per contestare la scelta della società neroverde.mapei