Sassuolo: aperte le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia per l’anno educativo 2025/2026

A partire da lunedì prossimo, 31 Marzo, e fino al 18 Aprile, sono aperte le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia per l’anno educativo 2025/2026.

Potranno fare domanda le famiglie dei bambini nati nel 2023, 2024 e che nasceranno entro il 30 giugno 2025: la richiesta d’iscrizione dovrà essere presentata online sul portale entranext https://portalesassuolo.entranext.it/home

Ecco tutte le strutture presso le quali si potrà fare domanda:

NIDI COMUNALI:

Rodari – Via Indipendenza 15- Tel . 0536880652

Peter Pan Mezzavia – Via Braida 341 Tel.0536880670

NIDI COMUNALI IN APPALTO :

Parco – Via Madre Teresa 24 – Sede provvisoria fino al 31/12/2025, dal 01/01/2026 – sede c/o Nido Parco, via Padova 0536/880776

S.Agostino – Via Udine 65, Tel. 0536/880674

Carlo – Via S.Marco 48, Tel. 0536/880672

NIDI PRIVATI CONVENZIONATI :

Babygiò – Via Cavallotti 132, Tel. 0536/582048

Cipì – Via Castelfidardo 20,Tel. 0536/582048

Gesù Bambino – Via SS. Consolata 105, Tel: 0536/872265

I Folletti – via Milazzo 117, Tel. 0536/811877

Il Girotondo – Via Montanara 124, Tel. 0536/804359

Il Sole e la Luna – Via Mazzini 170/D Tel. 0536/885251

San Giuseppe – Via Farosi, 26Tel. 0536/807962

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito del Comune di Sassuolo entro il 31 Maggio 2025 .

Tutte le informazioni necessarie sono reperibili sul sito del Comune di Sassuolo nella sezione Educazione e Formazione , Nidi d’infanzia (0-3 anni) .