Nuoto, Modena, Maranello e Vignola: tutti ok ai regionali esordienti

Lo Stadio del nuoto di Riccione ha visto lo svolgimento del Torneo invernale esordienti 2025, definizione che per la parte di stagione in vasca corta, altri non è che il campionato regionale delle promesse del futuro.

Tre sessioni di gara per un weekend di finali riservate alle categorie esordienti A e B per i migliori 10 tempi di ogni specialità usciti dalle lunghe qualifiche provinciali.

Nove i podi per gli Amici Nuoto VVF Mo. Protagonista dei biancorossi Arianna Miselli, categoria A2, con 3 ori: 50 – 100 stile libero, 200 dorso, ai quali aggiunge l’argento nei 100 dorso.

Per Sabrina Montorsi (B1) due argenti 100 – 200 stile libero e un bronzo nei 50 stile libero. Completano il medagliere gli argenti di Rebecca Esposito (A2) nei 200 farfalla e Stefano Montorsi (A2) nei 200 dorso.

Otto medaglie per Maranello Nuoto. Anche per la formazione gialloblu un tris d’oro: merito di Beatrice Savigni (A2) che vince 200 delfino, 200 misti, 100 delfino e il bronzo nei 400 stile libero.

Giulia Savigni (B1) si aggiudica l’oro nei 50 e 100 rana oltre al bronzo dei 100 misti e Gloria Gianni (A1) con l’argento nei 100 rana chiude il bottino.

Per Olimpia Vignola sono Filippo Rossi (A1) oro nei 400 stile libero argento 100 misti e bronzo 100 stile libero, con Matilde Monduzzi Donazzi (B2) oro nei 50 stile libero e bronzo nei 100 a riportare sul podio la formazione ai vertici regionali.

Anna Iaccheri (B1) è l’unica atleta sul podio per il Circolo Sportivo GDF Modena. Per lei 2 argenti centrati nei 50 – 100 farfalla e il bronzo nei 100 stile libero.