In partenza a Castelnovo un importante corso gratuito per diventare Operatori e Operatrici socio sanitarie, una professione molto richiesta in Appennino

L’amministrazione comunale di Castelnovo Monti sta arrivando a costruire un’importante proposta di formazione professionale, che sarà in grado di offrire un’opportunità lavorativa sul territorio appenninico. Una proposta che sarà ufficialmente presentata nel corso della mattinata del 31 marzo, alle ore 9 nella sala consiliare del Municipio.

Si tratta di un corso per diventare Operatori e Operatrici socio-sanitari (Oss). Spiega l’Assessora al welfare e servizi sociali del Comune di Castelnovo Silvia Dallaporta: “Era da tempo che parlavamo di proporre questo corso, che ha una duplice utilità perché da una parte andiamo a qualificare persone, che non siano dotate di contratti a tempo pieno e indeterminato, che avranno una professionalità molto richiesta e subito spendibile; dall’altra parte andiamo proprio incontro ad una necessità espressa con insistenza in montagna sia dalle strutture come case protette, Rsa, centri diurni, assistenza domiciliare e all’Ospedale”.

Il corso è finanziato dalla Regione Emilia Romagna e quindi per i partecipanti sarà gratuito. “Ci aspettiamo iscrizioni che potranno arrivare da tutti i comuni dell’Unione – prosegue la Dallaporta – e siamo convinti che chi svolgerà questo corso alla fine avrà la possibilità di lavorare sul territorio appenninico. Invitiamo tutte le persone che siano interessati il 31 marzo alla mattina alle 9. Saranno presenti anche i responsabili del Centro per l’Impiego di Castelnovo Monti, di Fondazione Enaip che sarà l’ente che concretamente organizzerà il corso”.

Per frequentare il corso verrà richiesta la licenza di 3^ media. Per maggiori informazioni è possibile anche contattare il Centro per l’Impiego di Castelnovo al numero 0522 936613.