Il Luogotenente Emmanuele Farina saluta l’Arma: una vita dedicata al servizio

Dopo oltre 40 anni di onorato servizio, il Luogotenente Carica Speciale Emmanuele Farina lascia l’Arma dei Carabinieri per il meritato riposo della pensione. Pur concludendo la sua carriera al Comando Provinciale di Reggio Emilia, la terra che lo ha accolto professionalmente e umanamente resterà la sua casa. Ieri, nel suo ultimo giorno di servizio, i colleghi hanno voluto rendergli omaggio con una sentita cerimonia di commiato presso il Comando Provinciale di Corso Cairoli, un momento denso di emozione in cui è stato celebrato il valore di un uomo che ha dedicato la sua vita alla divisa, incarnando al meglio i principi di fedeltà, impegno e dedizione.

Originario della provincia di Catania, il Luogotenente Farina si è arruolato nell’Arma nel 1984 come Carabiniere, prestando servizio inizialmente presso la Stazione di Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento. Dopo aver frequentato la Scuola Allievi Vicebrigadieri di Firenze, con un biennio di formazione tra Velletri (Roma) e Vicenza, nel maggio del 1987 ha ottenuto il grado di Vice Brigadiere, assumendo incarichi di crescente responsabilità. Il suo percorso lo ha portato prima alla Stazione Carabinieri di San Nicola Trebbia (PC), poi, nel 1988, a Novellara, dove ha operato fino al 1992, anno in cui è stato assegnato al Nucleo Operativo della Compagnia di Castelnovo Monti. Tuttavia, è stato con il trasferimento al Comando Provinciale di Reggio Emilia che la sua carriera ha raggiunto un momento decisivo: nel 1995 ha assunto l’incarico di Capo Sezione Segreteria e Personale, ruolo che ha ricoperto con dedizione e competenza per oltre 30 anni. Il suo incarico presso la Segreteria e il Personale del Comando Provinciale non è stato solo di natura amministrativa, ma ha rappresentato una funzione cardine per l’organizzazione dell’Arma nel territorio reggiano. Attraverso la gestione delle risorse umane, ha contribuito alla crescita professionale di tanti militari, operando con l’obiettivo di garantire la massima efficienza dei reparti e, di conseguenza, una maggiore sicurezza per i cittadini. Il Luogotenente Farina non è stato solo un prezioso collaboratore per i vari Comandanti Provinciali che si sono succeduti in questi decenni, ma anche un punto di riferimento per i colleghi, un uomo che ha saputo coniugare rigore professionale e umanità, ascolto e determinazione.

Durante la cerimonia di commiato, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, Colonnello Orlando Hiromi Narducci, e il Tenente Colonnello Gianluigi Bevacqua, Comandante Capo Ufficio Comando, hanno espresso parole di grande stima e gratitudine nei confronti del Luogotenente Farina. Il Colonnello Narducci ha sottolineato come il suo operato abbia lasciato un segno tangibile nella gestione dell’Arma a Reggio Emilia, elogiandone la professionalità, la dedizione e la capacità di affrontare ogni incarico con equilibrio e passione. Il Tenente Colonnello Bevacqua ha invece voluto evidenziare l’aspetto umano del sottufficiale, ricordando il suo spirito di squadra e la sua costante disponibilità verso i colleghi. Con il suo pensionamento, l’Arma dei Carabinieri perde un servitore leale e competente, ma Reggio Emilia mantiene un cittadino che ha scelto di restare in questa terra che tanto gli ha dato e alla quale ha tanto restituito. La sua storia è quella di un uomo che ha sempre messo il dovere e il bene della collettività al primo posto, incarnando quei valori di sacrificio, disciplina e onore che rappresentano il cuore dell’Arma. A lui va il più sentito ringraziamento da parte dei colleghi, dei superiori e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco. Il Luogotenente Farina lascia il servizio attivo, ma il suo esempio resterà un’eredità preziosa per le future generazioni di Carabinieri.