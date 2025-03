Consiglio comunale del 27/03: tre interpellanze, 11 mozioni e la surroga del dimissionario consigliere Andrea Zanni, a cui subentra Alessia Nizzoli

Si riunirà giovedì 27 marzo alle 20.30 presso le sale del Castello il Consiglio comunale di Formigine, sotto la presidenza di Antonietta Vastola. All’ordine del giorno dei lavori sono iscritte tre interpellanze (contrasto del gioco d’azzardo, recupero delle ex Carducci, interventi di manutenzione negli edifici scolastici), una delibera di modifica dei componenti delle commissioni consiliari, e undici mozioni proposte dai gruppi consiliari.

In apertura dei lavori il consiglio voterà la surroga del consigliere Andrea Zanni (Movimento 5 Stelle) dimessosi per nuovi importanti impegni professionali, il cui posto verrà preso da Alessia Nizzoli. Come di consueto sarà disponibile la trasmissione della seduta in diretta streaming grazie al sistema audio-video in alta definizione sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.