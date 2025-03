Consegnate le firme per l’elevazione della Tenenza dei Carabinieri di Castelfranco a Compagnia

Il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano, e la prima cittadina di Bomporto, Tania Meschiari, hanno consegnato ieri, al Prefetto di Modena, la dott.ssa Fabrizia Triolo, una copia delle oltre 3.500 sottoscrizioni per l’elevazione della Tenenza dei Carabinieri di Castelfranco Emilia a Compagnia. La raccolta firme, promossa nei mesi scorsi da CNA, CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Confcommercio, Confesercenti, CISL e Lapam Confartigianato, finalizzata a sostenere il potenziamento dell’attuale presidio dell’Arma dei Carabinieri.

«L’obiettivo della raccolta firme – spiegano i due sindaci, che rappresentavano l’Unione del Sorbara e il Comune di Spilamberto – è quello di migliorare la sicurezza sul territorio attraverso un rafforzamento delle risorse e delle strutture destinate ai Carabinieri. La partecipazione attiva di cittadini, associazioni e istituzioni testimonia una forte sensibilità nei confronti del tema della sicurezza e la volontà condivisa di garantire un contesto sempre più protetto e presidiato».

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di attenzione alle tematiche legate alla sicurezza e alla presenza delle forze dell’ordine sul territorio. Nel corso degli anni sono stati avviati diversi confronti istituzionali per rappresentare le istanze locali e approfondire le opportunità legate a un eventuale potenziamento delle strutture esistenti. «In questa prospettiva, l’Amministrazione di Castelfranco Emilia – aggiunge il sindaco Gargano – ha intrapreso una serie di azioni per evidenziare le necessità del territorio, anche attraverso l’elaborazione di documenti e atti ufficiali condivisi con altri enti locali. È stata inoltre manifestata la disponibilità a valutare soluzioni concrete che possano contribuire a migliorare le condizioni operative e organizzative del presidio esistente, nell’ottica di una più efficace gestione delle esigenze della comunità».

Infine, aggiungono Gargano e Meschiari, «ringraziamo sentitamente il Prefetto Triolo che ha, con grande disponibilità ed attenzione, colto l’importanza di questa sottoscrizione. Ci ha confermato la difficoltà di poter procedere con il progetto proposto di elevare l’attuale Tenenza a Compagnia, nonostante il fatto che tutti i costi sarebbero a carico del Comune di Castelfranco Emilia per un totale di circa cinque milioni di euro: questo a causa del parere non favorevole da parte dell’Arma dei Carabinieri. Rimane comunque uno spazio totalmente da esplorare per capire come rispondere alle richieste di maggior presidio territoriale da parte dei Comuni dell’Unione del Sorbara e dal Comune di Spilamberto; richieste che il Prefetto ha assicurato di seguire con grande meticolosità affinché le problematiche riscontrare possano trovare comunque una soluzione».